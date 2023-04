Dit is waarom F1-legende Damon Hill denkt dat Verstappen de grootste ooit gaat worden

Damon Hill verwacht dat Verstappen de grootste ooit gaat worden en weet waarom dit gaat gebeuren.

Op dit moment is dat wel vrij gemakkelijk te zeggen, de Nederlandse coureur is twee keer wereldkampioen en staat as we speak bovenaan in het klassement. Er zijn hoge verwachtingen van Verstappen en hij wordt nu al één van de grootste coureurs ooit genoemd. Maar dan moet hij dat nog wel waarmaken. Oud Formule 1– coureur Hill weet het echter zeker: met dat waarmaken komt het wel goed.

Verstappen grootste ooit

De Limburger heeft goede kaarten om in het rijtje van de allergrootste te komen, lees: in ieder geval acht wereldtitels te halen. Hill, de wereldkampioen van 1996, zegt in de F1 Nation Podcast dat ‘Verstappen honger heeft naar succes, het verlangen om altijd maar te winnen: die mentaliteit is de sleutel tot succes’.

Dit is niet nieuw, andere coureurs hadden dit ook. Denk aan Ayrton Senna of Michael Schumacher. Bloedfanatiek waren zij en gingen altijd tot het gaatje. Lukte het niet, dan liep de frustratie uit hun poriën. En dat zag je, dat lieten ze merken. Nou, dat zie je aan Verstappen ook dus dat hebben ze sowieso gemeen.

Wat deze illustere coureurs tevens delen is dat ze meedogenloos zijn. Hill zegt daarover dat mensen het moeilijk vinden om daarmee om te gaan. In het ‘normale leven’ zouden we deze eigenschap egoïstisch vinden.

Gezin

Om straks acht wereldtitels binnen te slepen heb je een bepaalde mindset nodig. Die moet in je zitten, maar erf je ook van je ouders en door opvoeding. En dat zit wel goed bij de Limburgse coureur, aldus Hill. Dit omdat zijn moeder competitief was in de kartwereld, maar natuurlijk ook door paps Verstappen. Van die laatste heeft hij geleerd dat je ‘niet races om een beetje lol te trappen, maar om te winnen!’

Na twee titels is Max Verstappen er nog lang niet. Maar als hij deze mindset weet vast te houden, en zolang hij in een goede auto kan blijven rijden, wat staat hem nog in de weg?