F1 seizoen begint: F1 TV Pro nu met 25% korting

Begin het nieuwe seizoen goed met een fikse korting op F1 TV Pro.

Het is na 7 maanden dan eindelijk zover: na een spraakmakende aanloop gaat het F1-seizoen weer van start. Hoe kun je dit het beste volgen? Het antwoord is simpel, want de F1 heeft tegenwoordig een officiële streamingdienst: F1 TV Pro. We leggen uit waarom dit de beste keuze is. En we hebben een kortingsactie die geldig is tot 6 juli. Schrijf je dus nu direct in om gebruik te maken van de korting!

Alles altijd live

Om te beginnen kun je niet alleen de vrije trainingen, kwalificaties en races van de F1 livestreamen, maar ook de F2, F3 en Porsche Cup. Uiteraard zijn ook de herhalingen hiervan terug te kijken. Met F1 TV Pro kun je de races zowel via je telefoon of tablet als via de computer volgen. Je hoeft dus nooit iets te missen.

On-board

Een van de grootste voordelen van F1 TV Pro is dat je de race helemaal op je eigen manier kunt volgen. Je kunt de race om te beginnen natuurlijk volgen via het hoofdkanaal. Je kunt er echter ook voor kiezen om over te schakelen op een van de on-boardcamera’s van de coureurs. Wil je er twee naast elkaar volgen? Kan gewoon. Daarnaast is het mogelijk om te allen tijde mee te luisteren met de boordradio’s.

Alle data

Met F1 TV Pro kun je tot in detail alles in de gaten houden. Via het live leaderboard zie tot op de milliseconde precies hoe de coureurs ervoor staan. Verder kun je vanuit iedere auto het accelereren, schakelen en remmen op de voet volgen via de telemetriegegevens. Ook kun je de exacte positie van de coureur op het circuit zien. Tot slot is de staat van de banden eveneens real-time te volgen.

Commentaar van experts

Ook heel belangrijk: wie verzorgt het commentaar? Dat is dik in orde bij F1 TV Pro. Via het Exclusive Pit Lane Channel krijg je bijvoorbeeld diepgaand commentaar van experts. Zij analyseren vakkundig de strategieën van de teams. Via dit kanaal kun je met een split-screen gelijktijdig de beste camerahoeken en informatie zien.

Exclusieve series

Ook buiten de raceweekenden kun je jezelf prima vermaken met F1 TV. Onder de noemer F1 TV Productions wordt namelijk exclusieve content aangeboden. De eerste serie is al gelanceerd: F2: Chasing the Dream. Dit is een vijfdelige documentaireserie over het afgelopen F2-seizoen. Daarnaast kun je ook in de rijke historie van de F1 duiken. Alle races vanaf 1981 zijn namelijk terug te kijken. Dit zijn er meer 650, dus daar kun je wel even mee vooruit.

Al met al zijn er meer dan genoeg redenen om voor F1 TV Pro te kiezen. Een abonnement kost € 64,99 per jaar of € 7,99 per maand. Mocht je toch nog twijfelen, dan is er goed nieuws: de dienst is nu 25% goedkoper. Dit geldt tot 6 juli. Aarzel dus niet en ga direct van start via de website van de Formule 1.