Red Bull afgewezen, DAS systeem Mercedes legaal dit seizoen

Red Bull tekende bezwaar aan tegen DAS, een gimmick van Mercedes. Laatstgenoemde komt er het beste mee weg.

We zitten officieel nog maar een dag van het langverwachte F1-seizoen 2020 af. Eindelijk mogen de coureurs weer de baan op en eindelijk mag Red Bull weer eens aan de stok krijgen met Mercedes. Het liefst tijdens de race in een mooi gevecht om positie, maar Red Bull doet het alvast vóór de race.

De zaak

Gisteren werd de casus in kwestie erbij gehaald, toen legden we ook uit wat het probleem is. Even in het kort: Mercedes gebruikt voor hun nieuwste F1-auto een stuursysteem genaamd DAS (Dual Axis Steering). Lewis Hamilton kon het stuur van de auto naar voren en achter trekken om de stand van de banden, de ‘camber’ zo je wil, aan te passen. Weinig camber helpt met topsnelheid, iets meer camber helpt met bochten. Red Bull vond deze perikelen van Mercedes maar niks. Ze tekenden dan ook bezwaar aan tegen het systeem. Wat de zaak iets lastiger maakt is dat de FIA het systeem en het gebruik ervan al heeft erkend, en heeft verboden voor 2021. Voor 2020 is het dus nog gewoon toegestaan.

Stewards’ room

Zoals elk dispuut in de Formule 1 wordt ook deze zaak naar de stewards gestuurd, die hun oordeel erover konden vellen. Dat gebeurde gister rond middernacht. In het oordeel kun je alle belangrijke info lezen waarmee Red Bull volgens hen sterk in hun schoenen staat, maar de belangrijkste tekst staat bijna bovenaan: The Protest is rejected as it is not founded.

Mercedes heeft wat dat betreft of enorm veel geluk gehad, of hun advocaten enorm veel voorwerk laten doen. DAS valt namelijk precies tussen een aantal regels in. Ook dat kun je allemaal uitgebreid lezen in het oordeel, maar het komt erop neer dat veel regels geen uitzonderingen kennen voor het stuursysteem. Neem bijvoorbeeld artikel 3.8 (aerodynamica), waar wordt gezegd dat het niet verboden is om aerodynamica aan te passen tijdens het sturen. Zou je dit verbieden, dan zou je letterlijk gezien kunnen stellen dat je niet mag sturen. Ook zou DAS voornamelijk verboden zijn als het onderdeel was van de vering. Dat is het niet: het wordt gezien als een hulpje voor het stuur, vanwege de bediening.

Even geduld

Red Bull krijgt ongelijk en Mercedes ‘komt weg’ met DAS. Zoals gezegd, in ieder geval voor de lengte van dit seizoen. Vanaf 2021 is dit stukje techniek officieel verboden.