F1 stand na GP Stiermarken plus 5 opvallende dingen

Alle rangen, standen en overzichten plus vijf dingen die ons opvielen aan de GP van Stiermarken.

Voor het eerst werd de GP van Stiermarken gereden. Dat gebeurde gewoon op de Red Bull-ring. Nieuwe naam, zelfde baan. De race was echter compleet anders. Formule 1 kan soms erg saai zijn en gisteren was niet erg spannend.

Mocht je de sport al 5 jaar niet volgen: er is niet heel erg veel veranderd. Uiteraard hebben wij voor de trouwe lezers weer alle rangen, standen en overzichten voor je. Daarna vielen ons ook een paar dingen op. Tevens is de Formule 1-agenda aanwezig:

Ferrari is de weg kwijt

Het is een gevalletje ‘Murphy’s Law’ bij Ferrari. Alles dat fout kan gaan, gaat ook fout. Het vertrouwen in Vettel is min of meer opgezegd, de motor mist serieus vermogen en ook qua wegligging valt er veel te verbeteren. Dat uitgerekend Leclerc zijn teamgenoot moet torpederen, lijkt er dan bij te horen. Het allerergste is nog dat de tweede plaats van Leclerc vorige race een mazzeltje was en dat er nog geen lichtpuntje aan de horizon glinstert. Dit zou weleens een dramatisch seizoen kunnen worden voor Ferrari.

Albon = Gasly

In het begin leek het allemaal redelijk OK te zijn. Maar na driekwart race lag Albon gewoon 30 seconden achter. Dat is gewoon te veel. In vergelijking met Gasly lijkt het verschil niet enorm te zijn. Gasly kon zijn zenuwen niet in bedwang houden, maar het verschil is gewoon te groot voor een top 2 team. Het is nu een beetje ‘potatoe-potatoe’ met de coureurs. De enige troef die ze achter de hand hebben (als Albon toch niet bevalt) is Daniil Kvyat, die nog geen teamgenoot is geweest van Verstappen. Albon moet duidelijk nog veel leren.

Mercedes is een klasse apart

Gras is groen, seks is vies en Mercedes is snel. F1 kijken doet meer denken aan korte Le Mans races: het lijkt wel alsof de Mercedes W11 gebouwd is voor een andere raceklasse. Het is heel erg lief dat het allemaal spannend lijkt met allerlei problemen via de boordradio, maar als je op de cruise control met gemak wegrijdt bij de rest van het veld, komt het niet geloofwaardig over. De komende races wint Mercedes, daarna ‘mag’ Red Bull of een ander even winnen terwijl Mercedes alsnog P2 wordt. Het ligt niet zozeer aan Mercedes, die interpreteren de regels het beste en presteren constant. Maar toch steekt het bij de liefhebber. De ultieme autosport is inmiddels gedegradeerd tot een liefdadigheid -marketingcampagne van Das Haus.

Dus Racing Point is ook een klasse apart

Het is op zich wel humor. In plaats van een falen met je eigen ideeën, de nummer 1 in het veld kopiëren. Tot op zekere hoogte lijkt het te werken. Wel was duidelijk dat de W09-kopie niet altijd even effectief is. In de regen hadden ze het duidelijk erg lastig. In het droog gingen ze als een mes door warme boter. Perez had zelfs Albon te pakken. Als Lawrence Stroll slim is, vervangt ‘ie zijn eigen zoon voor een betere coureur. In deze auto zit duidelijk meer potentie dan Lance eruit haalt.

Eerste punten en podium voor Verstappen

Het was het maximale resultaat, de derde positie. Eigenlijk had Red Bull Verstappen nog even 4 ronden buiten moeten laten rijden, iets wat Verstappen ook prefereerde. Maar het maakte niet uit, Bottas pakte Verstappen uiteindelijk. Wel tekenend, het was duidelijk dat een mindere coureur in een betere auto er voorbij ging. Wel lekker: de eerste punten zijn nu binnen én meteen een podium.

Rijderskampioenschap

Er zijn veel mutaties in het rijderskampioenschap. Uiteraard, Mercedes staat bovenaan. Norris is een verrassende nummer 3. Haas en Williams hebben beide nog geen punten gescoord.

Stand rijderskampioenschap sinds na GP Stiermarken 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Bottas Mercedes 43 2 Hamilton Mercedes 37 3 Norris McLaren 26 4 Leclerc Ferrari 18 5 Pérez Racing Point 16 6 VERSTAPPEN Red Bull 15 7 Sainz McLaren 13 8 Albon Red Bull 12 9 Gasly Alpha Tauri 6 10 Stroll Racing Point 6 11 Ocon Renault 4 12 Ricciardo Renault 4 13 Giovinazzi Alfa Romeo 2 14 Kvyat Alpha Tauri 1 15 Vettel Ferrari 1 16 Latifi Williams 0 17 Räikkönen Alfa Romeo 0 18 Magnussen Haas 0 19 Grosjean Haas 0 20 Russel Williams 0

Constructeurskampioenschap

Ferrari heeft zoals bekend is geen goede zaken gedaan met zero points. Red Bull heeft een sprongetje gemaakt met Albon en Verstappen in de beide in de punten. Nummer 2 is McLaren, dat overigens nog niet eens de helft heeft van het aantal punten van Mercedes.

Stand rijderskampioenschap na GP Stiermarken 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 80 2 McLaren 39 3 Red Bull 27 4 Racing Point 22 5 Ferrari 19 6 Renault 8 7 Alpha Tauri 7 8 Alfa Romeo 2 9 Williams 0 10 Haas 0

Kwalificatieduel

Ondanks dat de auto een enorme factor is, wil dit nog niet zeggen dat ze ook het beste presteren. Daarom kijken we ook elke race hoe de coureurs zich verhouden in het kwalificatieduel. Opvallend: 7 coureurs waren in tegenstelling tot vorige week sneller dan hun teamgenoot. Alleen Verstappen, Russell en Gasly waren hun teamgenoot wederom de baas.

Onderlinge stand kwalificatieduel na GP Stiermarken 2020

Team Coureur Coureur Mercedes Bottas (1) Hamilton (1) Ferrari Leclerc (1) Vettel (1) Red Bull Verstappen (2) Albon (0) McLaren Norris (1) Sainz (1) Renault Ricciardo (1) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (2) Kvyat (0) Racing Point Pérez (1) Stroll (1) Alfa Romeo Giovinazzi (1) Räikkönnen (1) Haas Grosjean (1) Magnussen (1) Williams Russell (2) Latfifi (0)

Snelste raceronde

Een paar ronden voor de facelift kreeg Verstappen nog nieuwe soft-banden. Dit kon makkelijk, want Albon reed op meer dan een halve minuut achterstand. Helaas kwam hij in verkeer terecht, waardoor het laatste punt naar Hamilton leek te gaan, die enkele zeer snelle rondjes eruit poepte. Het was uiteindelijk niemand minder dan Carlos Sainz Jr. die de snelse ronde op zijn naam schreef. Weer een McLaren dus.

Onderlinge stand qua snelste raceronde sinds de GP Stiermarken 2020

Coureur Team Aantal snelste rondes Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1

Driver of the Day

De smaakmaker was absoluut Sergio Perez. Het lijkt een leuk seizoen te worden voor de Mexicaan. Perez had gisteren een beetje pech met de kwalificatie. De eerste tijd was niet snel genoeg en tijdens zijn tweede poging gooide een gele vlag roet in het eten. Perez klom op tot de zesde plaats, maar vierde had erin gezeten als hij zijn vleugel niet beschadigde.

Onderlinge stand qua snelste Driver of the Day awards sinds de GP Stiermarken 2020

Coureur Team Aantal nominaties Albon Red Bull 1 Pérez Racing Point 1

Heeft de AB-redactie het een beetje goed gegokt?

Wouter wel. Hij zette patriottische gevoelens aan de kant en opteerde voor de Mercedes delegatie. Slim, want hij gaat van 0 naar 10 punten. Michael had Verstappen op P3 geschat. Uw F1-redacteur @jaapiyo heeft 1 punt.

Onderlinge stand redactieleden:

Naam Punten Wouter 10 Michael 7 Jaap 1

Deze races zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan op de Formule1-agenda:

19 juli | GP van Hongarije

2 augustus | GP van Groot Brittannië

9 augustus | GP van 70th Anniversary

16 augustus | GP van Spanje

30 augustus | GP van België

6 september | GP van Italië

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

De eerste meters van de Grand Prix van Hongarije zullen vrijdag 17 juli worden verreden om 11:00.