Tesla Model Y in prijs verlaagd

Tesla heeft de prijs van de Model Y aangepast. De elektrische crossover is nu enkele duizendtjes goedkoper.

Hier in Nederland heeft de Model Y nog geen voet aan wal gezet. Begin dit jaar zijn echter de leveringen in de Verenigde Staten begonnen. Vermoedelijk om de verkoopcijfers een boost te geven is de Tesla Model Y in de U S of A in prijs verlaagd.

De prijsverlaging bedraagt 3.000 dollar. Het begint in de Verenigde Staten bij 49.900 dollar. Dat was voorheen 52.990 dollar. Je scoort dan een Long Range Dual Motor AWD. Afgelopen mei verlaagde Tesla in de VS al de prijzen van de Model 3, Model S en Model X. Nu volgt dus ook de Model Y. Een verrassende zet van Tesla, want de Model Y is nog maar enkele maanden te koop.

In 2021 naar Nederland

Begin 2021 komt de Tesla Model Y naar Nederland. De Long Range Dual Motor AWD is er vanaf 64.000 euro. De Performance kost 70.000 euro. Met de Model Y krijgt Tesla vermoedelijk voor het eerst te maken met een model dat niet meteen gaat scoren in Nederland. De Model S, X en 3 hebben het allemaal goed gedaan dankzij de gunstige bijtelling. De Model 3 was zelfs goed voor records.

In 2021 betaal je 12% bijtelling met een cap van 40.000 euro. In het geval van de goedkoopste Tesla Model Y betaal je dan de volle 22% bijtelling voor het resterende bedrag van 24.000 euro. Met zo’n prijs zal (zakelijk) Nederland niet storm gaan lopen voor de Tesla Model Y.