Vettel: “Ik blijf want ik heb wat te bewijzen”

Vettel heeft geen plannen voor een vertrek.

Sebastian Vettel beleeft niet de mooiste dagen uit zijn F1 carrière. De Ferrari van dit jaar is vreemd genoeg opeens heel traag nadat er vorig jaar geruchten waren dat Ferrari valsspeelde met de motor. Daarbij heeft Vettel geen contract voor volgend jaar en hebben alle goede en redelijke teams aangegeven niet op zijn diensten te wachten. Tenslotte heeft Vettel in twee races voorlopig precies één puntje achter zijn naam staan. Net zoveel als Daniil Kvyat in de Alpha Tauri.

Je zou denken dat zoiets op een gegeven moment teveel wordt voor een viervoudig kampioen. Financieel is Vettel meer dan binnen en sportief heeft hij op het oog dit jaar weinig te winnen. Toch ziet Seb dat laatste anders. Hij is allerminst van plan zijn helm vroegtijdig aan de wilgen te hangen en maakt dit jaar sowieso af voor Ferrari, zo geeft hij aan bij het streamingplatform van de Formule 1 genaamd F1TV:

Ik loop er niet voor weg. Ik denk dat ik iets te bewijzen heb, vooral voor mezelf. Daarvoor ben ik hier. Het is duidelijk dat veel jongens in het team de afgelopen jaren veel aan mij hebben gegeven. Uit respect wil ik die steun teruggeven en er een waardig einde aan breien. Dus ik ben niet eens aan het overwegen om vroegtijdig weg te lopen. Sebastian Vettel, ook na dit jaar de jongste F1 wereldkampioen ooit

Nou moeten we er natuurlijk bijzeggen dat dit interview kort voor de Grand Prix van vandaag afgenomen werd, waarin Vettel geëlimineerd werd door teammaat Leclerc. Misschien heeft VET er inmiddels nog wat minder zin in om de rest van het seizoen af te werken. En ondanks dat het vandaag de fout van LEC was, is Ferrari wellicht op een gegeven moment klaar met het huidige duo. Ze hebben zich immers toch al gecommitteerd aan de Monegask. Waarom niet Giovinazzi, Mick Schumacher of Schwartzmann vast laten proeven aan het echte werk?

Enfin, het lijkt er inmiddels toch op dat de 33-jarige Vettel nog niet denkt aan zijn pensioen. In dat opzicht is er nog een lichtpuntje voor de Duitser te melden vandaag. Günther Steiner heeft aangegeven dat hij wél openstaat voor de komst van VET volgend jaar. Wij zien Vettel als het type Duitser dat een Cadillac Eldorado met hoorns op de motorkap koopt en een Stetson op zijn kop zet. De vraag is alleen of hij in een nóg slechtere Ferrari het F1 seizoen van 2021 zou willen trotseren…