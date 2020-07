Uitslag Formule 1: Grand Prix van Stiermarken 2020

Welke wilde stier wint de Grand Prix van Stiermarken?

Tsja, dan denk je net ‘Oostenrijk, misschien wel een goed land om naar te emigreren‘, komt dat Steyerlied voorbij. Oef. En dan zegt men er nog even bij dat dit nog maar een klein stukje was. Normaal gesproken heeft het lied tien Strofen. Yikes. Nou ja, snel vergeten dan maar en focussen op de race. Het is vandaag immers tijd voor deel twee van een Oostenrijks Formule 1 tweeluik. Wordt dat een beetje spannend, of een copy-paste van afgelopen weekend?

De kwalificatie van gisteren was in ieder geval geen herhaling van zetten. Al is het maar omdat het eindelijk weer eens lekker regende tijdens een F1 sessie die er toe doet. De wedstrijdleiding wist zich even geen raad en stelde de kwalificatie tot ergernis van de fans ruim drie kwartier uit. Uiteindelijk werd er gelukkig alsnog gekwalificeerd en trokken maar liefst zeven coureurs het kwalificatieduel gelijk. Voor Max was het eindresultaat echter wel hetzelfde. Hij start vandaag vanaf P2, achter een Mercedes. Spann0nd.

Start

Vorige week had Verstappen geen kans tegen Bottas bij de start, maar toen stond hij op de mediums. Dat had hij deze week weer kunnen doen gezien de vrije keuze na de natte kwalificatie, maar de eerste zeven starten vandaag met de softs. Max heeft dus mogelijk een betere kans. Maar toch is de start bijna hetzelfde als vorige week. De Mercedes komt véél beter van zijn plek en de P1 van Lewis is nooit in gevaar. Verstappen daarentegen krijgt meteen een McLaren in zijn nek, deze keer Sainz in plaats van Norris. De Nederlander weet zijn voormalig teammaat op het nippertje van zich af te vechten.

Vervolgens zien we weer een heerlijk Italiaans drama zich ontvouwen bij Ferrari. Niet dat we Ferrari-haters zijn, maar oh oh wat kunnen die jongens het toch verpesten voor zichzelf. Vettel start net als Ricciardo, Kvyat, Raikkonen, Latifi en Giovinazzi wel op de mediums. De Duitser heeft misschien mede daardoor een slechte start. Dit zorgt ervoor dat Leclerc vrij kort achter hem rijdt. De Monegask vergallopeert zich echter amateuristisch bij het aanremmen van bocht drie en ramt zijn SF1000 vol in de staart van Vettels SF1000. De situatie zorgt voor een safetycar en uiteindelijk betekent het einde race voor beide Ferrari’s. Lekker gewerkt.

Verstappen kan niet aanvallen als de safetycar naar binnen duikt. Hij blijft wel redelijk in de buurt van Hamilton. We zien nu wel dat de McLarens de race pees van Mercedes en Red Bull niet kunnen volgen. Sainz moet snel een gaatje laten naar Verstappen en niet veel later komt Bottas makkelijk voorbij. Even later volgt Albon het voorbeeld van de Fin, zij het op gepaste afstand van de Mercedes.

Mid Race

Als we het toch hebben over McLarens met een matige race pees: de ver naar achteren gestarte Perez heeft haast om naar voren te komen. Met een heftig blokkerend binnenste voorwiel remt hij Lando Norris uit. Omdat Sainz de rest van het middenveld ophoudt, zit er misschien nog een mooi resultaat in voor de Mexicaan. Voor Checo rijden nog de twee Renaults, die in een tweestrijd op weg lijken naar hetzelfde lot als Vettel en Leclerc. Ocon rijdt Ricciardo opzichtig voor de voeten. Uiteindelijk laat de knoflookpeller zijn vertrekkend kopman echter toch gaan.

Hamilton blijft ondertussen snelste rondes rijden vooraan. Hij heeft in ronde 20 zo’n vijf seconden te pakken op Max. Het goede nieuws voor Max is wel dat hij Bottas nog steeds achter zich heeft rijden. De Fin zit op 2,5 seconden. Albon rijdt vierde, maar geeft nu al een schrikbarende achttien seconden toe op Bottas. Tenzij er weer gekke dingen gebeuren met safetycars wordt de race (en het seizoen) dus Max tegen Mercs zoals verwacht.

Verstappen opent aan het einde van ronde 24 het pitstopbal en gaat naar de mediums. Hij komt vlak voor de neus van Albon weer de baan op. Zo heeft Albon misschien toch een nuttige functie voor Red Bull. Als Bottas ook meteen stopt, kan de Britse Thai zich misschien nipt voor de Mercedes wurmen. Het tempo van Albon is echter niet echt oké en Max rijdt meteen alweer een paar seconden bij hem weg. Ocon lijkt als tweede binnen te komen voor een reguliere stop, maar de Renault valt in de pits uit met technische problemen.

Mercedes haalt Hamilton naar binnen en de Brit houdt eenvoudig de leiding in de race. Of nou ja, de virtuele leiding dan. Bottas is immers nog niet gestopt en gaat nu als eerste rond. De Fin noteert zijn persoonlijk snelste ronde, dus zijn softs zijn nog oké. Verstappen vraagt zijn team waarom ze zo vroeg gestopt zijn, waarop ze hem antwoorden om te beschermen tegen de undercut van Bottas. VB77 lijkt echter op weg de overcut uit te voeren.

Sainz komt aan het einde van ronde 32 binnen. Helaas voor de Spanjaard verliest hij een paar seconden in de pit. Dat kan weleens pijnlijk worden, want de verschillen waren klein in het middenveld. We kijken echter naar Bottas, want ook hij buigt nu af richting pit. Als de Fin weer naar buiten komt is het verschil met Verstappen acht seconden. Bottas heeft dus in eerste instantie tijd verloren op het leidende duo, maar kan nu met nieuwere banden aan de slag.

Als Perez binnenkomt voelt Sainz de pijn van de secondes die hij verloor in de pit. De Mexicaan komt namelijk vlak voor de Spanjaard de baan op. Er ontstaat dan nog wel even een mooi gevecht, waarbij Sainz Perez voorbij steekt en Perez buitenom countert. Het verbloemt echter niet dat McLaren terugvalt in deze race onder normale omstandigheden.

Perez zit nog wel achter zijn teammaat Stroll, maar Perez en Stroll wisselen posities. Lijkt de juiste move te zijn. Niet heel ver voor het roze tweetal namelijk Ricciardo en ook Albon is nog in beeld. AA23 heeft inmiddels een halve minuut achterstand op Bottas, die op zijn beurt voorlopig geen spat dichterbij komt aan Verstappen. Feitelijk worden Bottas en vooral Albon dus gewoon wegreden door hun teamgenoten.

Het wordt snel duidelijk waarom Ricciardo op mediums gestart is. De Renault lust de softs niet. Of liever gezegd: de Renault lust te softs veel te graag en verorbert ze binnen no-time. Misschien is het een karakteristiek van de motor. Gisteren waren de McLarens en Renaults juist goed in de regen. Ze hebben dus waarschijnlijk veel mechanische grip en warmen hun banden makkelijk op, maar de keerzijde is forse slijtage. Perez gaat Ricciardo als een speer voorbij. De W10 van de Mexicaan gaat kneiterhard en stelt Checo zelfs in staat de voorlopig snelste raceronde te rijden. Albon moet gaan bibberen.

Finish

Met nog zestien ronden te gaan geeft Mercedes Bottas te kennen dat hij Verstappen nog kan bijhalen. En het lijkt een reëel gevaar, zeker als we zien dat Verstappen wat schade heeft opgelopen aan zijn voorvleugel. Max laat weten dat hij zeer slecht wegkomt uit bocht drie. Hij lijkt een sitting duck te zijn. En jawel, Bottas gaat eenvoudig voorbij aan de Nederlander in ronde 66. Maar wacht! Verstappen countert op geniale wijze door Bottas buitenom weer terug in te halen. Het doet een beetje denken aan Spa 2014.

Het verweer van Max mag echter niet baten. Bottas kan zich de slaapmuts veroorloven. De Mercedes is namelijk veel en veel en veel beter. Een ronde later gaat Bottas alsnog voorbij aan Verstappen. Dit keer verdedigt hij wel adequaat en Mercedes pakt dus alsnog de verwachte een-twee. MV33 zoekt hierna de pits op voor een set zachte banden en gaat nog even op jacht naar de snelste ronde. Hij moet daarvoor wel afrekenen met Carlos Sainz die hetzelfde plannetje bedacht had.

En dan krijgen we opeens nog een lekker einde aan de race. Perez en Stroll zijn in hun Racing Points inmiddels een beetje frusti geworden. Perez bijt zich stuk op Albon en tikt ‘m aan. Stroll doet bijna op hetzelfde moment een do-or-die bij Ricciardo. Perez heeft geen succes, Stroll voorlopig wel, maar zijn actie komt vooral ten goede aan Norris. De Brit heeft opeens weer de snelheid te pakken en wordt de breed lachende derde van alle schermutselingen. Hij gaat Stroll voorbij en pakt in de allerlaatste bocht ook nog Perez, die met een kapotte voorvleugel rondrijdt. Ricciardo vist nipt achter het net en finisht achter de twee Racing Points. Sainz pakt uiteindelijk de snelste ronde, die dus aan de neus van Verstappen voorbij gaat.

Amazing scenes as Norris gets past both Racing Point cars (Perez had damage after contact with Albon). The McLaren driver snatches P5!



An incredible finish! #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Y3HoLxTWzP — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

En nu op naar Hongarije. Of misschien toch blijven in Oostenrijk. Of misschien even naar huis. We gaan het zien, in het volgende weekend!

Volledige uitslag Formule 1 Stiermarken 2020

Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes VERSTAPPEN – Red Bull Albon – Red Bull Norris – McLaren Perez – Racing Point Stroll – Racing Point Ricciardo – Renault Sainz – McLaren Kvyat – Alpha Tauri Raikkonen – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Grosjean – Haas F1 Giovinazzi – Alfa Romeo Gasly – Alpha Tauri Russell – Williams Latifi – Williams

DNF

Ocon – Renault

Leclerc – Ferrari

Vettel – Ferrari