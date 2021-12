F1-teambazen vinden Max beter dan Lewis

Max Verstappen was de beste coureur van 2021, aldus de F1-teambazen. En dus de terechte kampioen.

Welke coureurs er beter en slechter zijn, daar heeft iedereen wel een mening over. Die mening is alleen niet altijd gebaseerd op objectieve analyses. Irrelevante zaken als de nationaliteit en het karakter van de desbetreffende coureur wegen vaak iets te zwaar mee. Daarbij is het natuurlijk de vraag hoe goed de gemiddelde F1-kijker nu echt de rijkwaliteiten van coureurs kan beoordelen.

Teambazen

De poll die de F1 jaarlijks uitzet onder fans is daarom vooral een graadmeter van de populariteit van coureurs en niet veel meer dan dat. De Formule 1 heeft echter ook ander interessant onderzoekje gedaan. Ze hebben namelijk aan de teambazen gevraagd wie de beste coureur was van 2021. Zij hebben als het goed is écht verstand van zaken.

Anoniem

Nu denk je misschien: ‘de teambazen stemmen natuurlijk allemaal op hun eigen coureurs’. Maar nee, zo simpel was het niet. De teambazen moesten namelijk een top 10 maken. En die kun je niet alleen vullen met je eigen rijders. Daarnaast was de stemming anoniem. Als Toto Wolff bijvoorbeeld geweldige vent Bottas niet in zijn top 10 opneemt: niemand die er achter komt.

Punten

Net als bij een race krijgt de nummer 1 in het lijstje 25 punten, de nummer 2 18 punten, et cetera. Door de lijstjes van de teambazen te combineren is er dus een ranking tot stand gekomen. En inderdaad, op nummer 1 staat niemand minder dan onze Max Verstappen. Hij kreeg 213 punten toebedeeld. Als het aan de teambazen ligt is Max dus de terechte wereldkampioen. Lewis Hamilton volgt op nummer twee, met 192 punten. Lando Norris is met 110 punten best of the rest, volgens de teambazen.

Top 10 beste coureurs van 2021 (volgens de teambazen)

De complete top 10 van de beste F1-coureurs van 2021, gekozen door de teambazen, ziet er als volgt uit:

Max Verstappen: 213 punten Lewis Hamilton: 192 punten Lando Norris: 110 punten Carlos Sainz: 85 punten Charles Leclerc: 70 punten Fernando Alonso: 69 punten Pierre Gasly: 64 punten George Russell: 44 punten Valtteri Bottas: 43 punten Esteban Ocon: 41 punten

Waar is Checo?

Opvallende afwezige in het lijstje is Max’ favoriete teamgenoot: Checo Perez. Hij is nergens te bekennen in deze top 10. De teambazen waren blijkbaar niet zo onder de indruk van Checo’s prestaties dit seizoen. Een van zijn voorgangers bij Red Bull staat wél in de top 10. Op nummer 7 zelfs. Als we af moeten gaan op het oordeel van de teambazen heeft Red Bull dus de verkeerde keuze gemaakt. Maar ja, dat is achteraf lullen…