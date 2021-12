Porsche 992 TechArt rijtest: alternatief op de GT3

Je kunt natuurlijk binnen het gamma van Porsche shoppen met het samenstellen van een 911 992. Maar wat als je eens buiten de deur kijkt?

Het gamma van de 911 is enorm. Van coupé tot cabriolet en van achterwielaandrijving tot vierwielaandrijving. En dan zijn er nog allerlei varianten tussenin. Kortom, voor ieder wat wils en een variant die bij je past. Maar het is ook wel voorspelbaar kom alles binnen Porsche te doen. Zeker als je vrienden of kennissen er ook al eentje hebben. Je kunt dan overwegen om eens bij TechArt te gaan shoppen, waar deze Porsche 992 een mooi voorbeeld van is.

De wijzigingen aan de 911 zijn subtiel, doch zichtbaar. Andere velgen, zijskirts, diffuser, uitgeschreven TechArt op de achterkant in plaats van Porsche. En vergeet ook zeker niet het lekkere Akrapovic uitlaatsysteem met zwarte eindstukken. Zomaar een aantal voorbeelden van aanpassingen die zijn uitgevoerd op deze specifieke 992 Carrera S. Het laat de Porsche net even wat anders dan rest smoelen. Over smaak valt niet te twisten natuurlijk, dus uiteindelijk is het aan jezelf wat je wel of niet mooi vindt.

Porsche 992 TechArt

Op motorisch vlak kan er ook het één en ander gekieteld worden. Standaard beschikt een 911 Carrera S over 450 pk en 530 Nm koppel. TechArt maakt daar met alle liefde 510 pk en 610 Nm koppel van. Dan evenaar je de GT3 in pk’s, maar heb je veel meer koppel door turbo’s.

Het prijsgat tussen een Carrera S en een GTS is iets meer dan 20 mille. Van dat bedrag kun je ook bij TechArt ruimschoots shoppen. De vraag is, kies je voor de bekende weg met een GTS of kies je voor wat anders met deze tuning. Wouter durft zelfs te stellen dat het misschien wel een alternatief op de GT3 kan zijn. Check de video waarom.