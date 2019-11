‘FIA neemt Ferrari-onderdelen in beslag’

Zou de Italiaanse renstal toch vals hebben gespeeld?

Wie een beetje in de Formule 1 zit, weet dat Mercedes al jaren oppermachtig is. Dat komt voor een deel door de sterke motor die ze hebben ontwikkeld. Nou zou je als raceteam zelf ook een betere motor kunnen ontwikkelen, maar dat kost (heel) veel geld. En wat nou als je met goedkopere ingrepen voor een snellere motor kan zorgen?

Vermoedelijk is dit laatste wat Ferrari heeft gedaan. In oktober klaagde Red Bull namelijk tegen FIA over het Italiaanse team , de claim was dat Ferrari een elektrische kabel had lopen naast de kabel voor de fuel flow meter. Deze kabel zou het signaal van de fuel flow meter verstoren, waardoor Ferrari meer brandstof kon verbranden. Meer brandstof betekent meer vermogen en dus een snellere auto.

Ferrari heeft zelf nooit toegegeven dat het een beetje had gespeeld met de regels, al zijn de auto’s wel merkbaar langzamer sinds de klacht van Red Bull in behandeling is genomen. Na de claim van het Verstappen-team is FIA ook een onderzoek gestart, zo blijkt nu. Volgens het Duitse Auto Motor und Sport heeft de organisatie onderdelen van de benzinesystemen van drie F1-auto’s in beslag genomen. Van een Ferrari-wagen, maar ook van een wagen van een Ferrari-motorklant én een niet-Ferrari-team. Zodat FIA de drie systemen kan vergelijken.

Het gaat specifiek om de benzineslangen tussen de flow rate sensor en de motor, daar waar Red Bull eerder over klaagde. De site schrijft dat de onderdelen zijn meegenomen naar een laboratorium en dat het onderzoek enkele dagen in beslag zal nemen. Het lijkt er dan ook op dat in het geval er echt iets mis was, we dat voor de race in Abu Dhabi eind volgende week zullen horen. Wordt vervolgd…