Brabus kietelt de Mercedes EQC licht

Zeker voor een concept is het nog vrij braafjes. Weet Brabus niet wat ze met een elektrische Mercedes EQC moeten?

Hoe gaaf moet het zijn om een conceptauto te kunnen ontwikkelen? Je kan er de wildste ideeën op loslaten, zonder dat je al te veel rekening hoeft te houden met hoe het in de praktijk gaat zijn. Elektrische auto’s lijken wat dat betreft ideaal. Je hoeft immers maar wat regels computercode aan te passen en je hebt zo een flinke lading pk meer tot je beschikking.

Toen Brabus met het persbericht kwam dat ze een conceptversie van een elektrische Brabus EQC hadden gemaakt, waren de verwachtingen van deze schrijver dan ook flink. Die naam alleen al: E-PowerXtra power increase. Dat is twee keer power in de naam! Als we doorscrollen naar de specs, valt het echter allemaal een beetje tegen.

De standaard Mercedes-Benz EQC levert namelijk 408 pk en 765 Nm; de Brabus-versie maakt daar 422 pk en 830 Nm van. Van nul naar honderd duurt 4,9 seconden, 0,2 seconden sneller dan standaard. De topsnelheid blijft begrensd op 180 km/u.

Het koppel heeft een flinke boost gekregen, maar de extra pk’s vallen wat tegen. Vooral als we zien dat Audi het met de e-tron S een stuk beter kan. Maar misschien heeft Brabus al hun tijd en geld dan in de buitenkant gestopt? Ook niet. De grille en voorbumper zijn wel iets anders, maar niet per se bruter of extremer. Wél herkenbaar als een Brabus. De tuner zegt dat dit aerodynamisch pakket nog niet af is, hopelijk komt hier dus verandering in.

Iets dat wél af is, is de bovenstaande spoiler. Het grootste verschil is dus dat kleine lipje, daar net boven het derde remlicht. Oh, en die Brabus Monoblock Z-velgen, die zijn ook al klaar. En leverbaar in 20 tot 21 inch. De laatste uiterlijke wijziging zijn de stickers, al heeft deze schrijver daar nog zijn bedenkingen over. Het lijkt zo wel een rijdend reclamebord voor Bitcoin te zijn.

Natuurlijk kan bij deze Brabus ook het interieur worden aangepast. Zo laat dit conceptmodel onder meer andere stoelen zien, pedalen en dorpelinlegjes. Alles met de hoofdletter B erop, natuurlijk. Over prijzen en beschikbaarheid laat Brabus zich nog niet uit, het blijft immers een conceptmodel. Toch doet de bewoording vermoeden dat je dit pakket straks kunt kopen.