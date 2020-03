F1 teams willen zelf niet over het strand naar GP Zandvoort

Toch geen zandhappen voor de F1 teams die via het strand wat drukte wilden vermijden.

Wat hebben we tot nu toe geleerd van de F1 in Zandvoort? Dat niks gaat zonder een weerwoord van een tegenpartij. Nu eindelijk bij het grootste deel van de zaken alle stoplichten op groen staan, was er nog één laatste horde om te nemen voor een paar F1-teams.

‘Luxeprobleem’

Even kort de casus in kwestie: Red Bull, Mercedes en AlphaTauri verblijven tijdens het F1-weekend in een hotel in Noordwijk, maar moeten dus bij het circuit in Zandvoort zijn. Dat is zo’n 25 km als je de normale wegen neemt. De drie teams wilden die normale wegen vermijden door het strand te nemen. Dat is korter en een kaarsrechte lijn, dus kun je lekker doorkarren. Niet dat zo’n Renault Range T nou een snelheidsmonster is, maar goed.

Omstreden

De reden was echter rationeel. De wegen zullen vol zitten met F1-fans en probeer daar maar eens doorheen te manoeuvreren. Over het strand vermijd je die issue. Een grappig en uniek idee van de F1 teams om het welbekende strand bij Zandvoort erbij te betrekken, maar er ontstond controverse rondom het plan. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat een deel van de strandroute door een zeehondenreservaat komt, waar tegen geprotesteerd werd. Zelfs met een erewoord dat er niks kapot gemaakt zal worden, door Christian Horner zelf.

Wel of niet?

Toch is er een vergunning verleend om de strandroute te gebruiken. Nu is er echter een opvallende twist: de F1 teams zien zelf af van het strand, zo zegt evenementenbureau The Spot tegen Nu.nl. De ontheffing die verleend is zal niet gebruikt worden. De teams zullen dus alsnog gewoon de weg nemen.

Een reden voor het niet gebruiken, wordt niet gegeven. De omstreden strandroute door het reservaat was een terugvaloptie voor als de wegen écht te druk waren, dus eventueel zou het nog kunnen.