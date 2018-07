Nieuw speciaaltje van Renault Sport heeft 520 pk(!)

Hint: het silhouet op de thumbnail is misleidend ;)

Renault Sport staat al een tijdje garant voor gaaf spul, binnen en buiten de motorsport. Binnen de motorsport (F1, Cup-series) behaalt het Franse merk successen, die vervolgens gevierd worden buiten de motorsport, met dik spul dat je gewoon kunt kopen. Een bekend voorbeeld daarvan is de Clio RS (rijtest). Nu neemt het echter bijzondere vormen aan, want die Clio kwam er ook als R.S. 18 en op basis van die kleurstelling kwam de Alaskan F1 Edition.

Daarom zou je denken dat het laatste speciaaltje gewoon echt gaaf is. Op papier kijken we namelijk naar een tamelijk grote Renault, gehuld in een R.S. trainingspak. Het vermogen bedraagt 520 pk, afkomstig uit een zescilinder.

Voor wie nu denkt: Renault gaat de RS6 dwarszitten met een hete Talisman RS, helaas:

Dit is de Renault T High RS Racing Edition. En ja: het is een vrachtwagen. Dan is een vermogen van 520 pk (en een koppel van 2.550 Nm!) ineens niks meer om over naar huis te schrijven. Sterker nog: dat is de motor die je ook in de normale Renault T vindt. De veranderingen zijn louter visueel: de kenmerkende zwart-gele RS kleuren en wat Renault Sport teksten moeten de RS onderscheiden van de normale T.

De achterliggende gedachte is natuurlijk dat een dergelijke vrachtwagen ingezet kan worden voor het vervoeren van raceauto’s, wat Renault hoogstwaarschijnlijk ook gaat doen. Net zoals je hier ziet bij Red Bull. Verder komen er 99 individuen en/of bedrijven die ook een Renault T RS kunnen bezitten.