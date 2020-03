Officieel: CUPRA Formentor, het eerste zelfstandige model

Het nieuwe zelfstandige zustermerk van SEAT heeft nu ook een unieke auto: dit is de CUPRA Formentor.

Spin-offs zijn er in vele soorten en maten. Een automotive spin-off is wanneer een merk sporadisch een ander merk lanceert. Denk aan DS, het submerk van Citroën, wat voortvloeide uit een drietal modellen met de DS-benaming. SEAT deed recent hetzelfde door het merk CUPRA uit te brengen.

CUPRA is al jaren het sportlabel van SEAT en maakte de heftigste versies van de auto’s uit Martorell. Die taak pakt het merk CUPRA nu op. Hun eerste modellen zijn de Ateca en Leon. Dat zie je goed, twee opgepepte SEATs dus. Na een gelijknamige concept car en een teaser is het eerste officiële unieke model van CUPRA los. Hij heet Formentor.







CUPRA Formentor

‘Zelfstandig model’ betekent uiteraard dat er geen SEAT Formentor is, maar toch zijn een hoop zaken aan de nieuwe sportieve crossover herkenbaar. Qua styling mag het dan een wat strakker gelijnde crossover zijn, de lampen lijken op die van de Tarraco. De koperkleurige accenten in de velgen en het logo zijn de signatuur van CUPRA.

Het interieur komt goed samen met de nieuwe SEAT Leon. Het betekent een volledig digitaal instrumentarium en een groot touchscreen. De koperkleurige accenten maken hier hun return en ook het stuur heeft twee nieuwe knoppen. De stop/start-knop en een grote CUPRA-knop.

Specificaties

De topmotorisering is, hoe kan het ook anders, de 2.0 TSI. Deze motor kennen we uit allerlei VAG-producten, onder andere de Golf GTI en CUPRA Leon. De motor is in de Formentor goed voor 310 pk en 400 Nm, met 4Drive-vierwielaandrijving.

Er is echter nog een motorisering voor de CUPRA Formentor. Ook dit is na de Golf GTI en CUPRA Leon geen verrassing: de kleinere 1.4 TSI wordt gekoppeld aan een elektrische motor. De benzinemotor levert 115 pk en de batterij meet 13 kWh. Het totaalplaatje komt daarmee uit op een eveneens bekend getal: 245 pk.

De CUPRA Formentor moet dit najaar al bij de dealers staan. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekend gemaakt.