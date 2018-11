Lijst: in deze auto’s mag je je rijbewijs halen

Huh, mag dat dan niet in elke auto? Tuurlijk niet, we leven immers in Nederland!

Regels, regels, nog meer regels en regels over regels. Je wordt er soms een beetje gek van om in Nederland te leven, zeker als je een autoliefhebber bent. Veel van die regels vloeien voort uit de beslissing van de overheid om de heilige koe tot op het bot toe uit te melken. Dat auto’s voor privé personen middels belastingen zo duur worden gemaakt heeft namelijk nogal wat nare gevolgen. Zo bestaat de gecompliceerde bijtelling bijvoorbeeld om mensen die een auto van de zaak hebben niet onevenredig te bevoordelen ten opzichte van hun particulier rijdende broeders, moet je bij het importeren van een auto exact bereken hoeveel BPM je nog verschuldigd bent en kan je maar beter oppassen dat je niet gesnapt wordt terwijl je met een buitenlandse plaat rondrijdt in eigen land.

Handige Harry’s zullen namelijk altijd de torenhoge lasten willen onwtijken en dus ben je als overheid genoodzaakt te reguleren en vervolgens te controleren. Beide activiteiten gaan gepaard met de peperdure inzet van de nodige noeste ambtenaren. Die moeten bijvoorbeeld de papierwinkel regelen en verdachte sujetten van de weg plukken die met buitenlandse nummerplaten rondrijden, of die stiekem toch naar de Efteling gaan met hun Octavia waarvoor geen bijtelling betaald wordt. Een ongetwijfeld aanzienlijk deel van de opbrengst van alle belastingen gaat zodoende verloren aan dit ambtelijke wantrouwen van de burger, maar toch is het systeem zoals dat nu is noodzakelijk. Als we namelijk geen BPM zouden hebben, zouden de ambtenaren die gaan over de BPM-aangifte van jouw BMW 528i Touring uit 2014 geen baan hebben. Zodoende zou er ook geen middenkader nodig zijn om hen aan te sturen, geen topambtenaar om de lijnen uit te zetten en geen minister om te sparren met die topambtenaren. Dat wil je niet…toch?

Enfin, mocht het toch ooit zo ver komen, zijn er gelukkig ook nog wel wat meer volstrekt nutteloze zaken waar de staat zich tegenaan kan bemoeien. Zoals bijvoorbeeld de auto’s die wel en niet gebruikt mogen worden om je rijbewijs in te halen. Waarschijnlijk heb je hier -net als ik- nooit over nagedacht en ga je er vanuit dat in principe elke auto die een typegoedkeuring heeft gekregen van de ambtenaartjes bij de RDW ook voldoet als potentiële rijbewijs-haal-auto, maar niets is minder waar. Jazeker, er bestaat dus gewoon daadwerkelijk een lijstje, opgesteld door het CBR, van welke auto’s onder welke voorwaarden mogen dienen als je metgezel tijdens je praktijkexamen.

Dat het CBR hierover gaat is vastgesteld in artikel 82 van het Reglement rijbewijzen. Er bestaat uiteraard ook een FRIGGIN speciale Commissie Toelating Examenvoertuigen (CTE) zich hiermee bezig houdt. Naast afgevaardigden van het CBR, zitten er ook vertegenwoordigers -meervoud- van de BOVAG en de RAI in deze commissie. Let op: de beoordelingslijst wordt…zes keer…per jaar…geactualiseerd. Shoot me now.

De ballotagecommissie laat sommige auto’s zonder mitsen en maren toe, maar andere auto’s moeten nog wat modificaties ondergaan. In onderstaande lijst wordt dit aangegeven met de cijfers 1, 4, 7, 8, 13 en 39. Ik hoop niet dat dat betekent dat er ooit minimaal 39 modificaties voorgesteld zijn maar laten we eerlijk zijn: waarschijnlijk is dat wel het geval. De legenda en de hele lijst check je hieronder, als je het aankan.

1. boven de rechter voor- en achterzitplaats harde handgrepen verwijderen

2. er dient een extra snelheidsmeter geplaatst te worden die voor de exami-

nator goed afleesbaar is

nator goed afleesbaar is 4. de dubbele bediening hangend aanbrengen

7. er moet een voorziening worden aangebracht zodat de hoofdsteunen voorin

op een minimale hoogte van 85 cm verstelbaar zijn (voor 01-01-2002 was dit

80 cm)

op een minimale hoogte van 85 cm verstelbaar zijn (voor 01-01-2002 was dit 80 cm) 8. dealer optie (bestelcode CBR) aangepaste stoel rechtsvoor

13. dashboard aanpassen zodat er voldoende zicht is op de instrumenten; 28. in verband met de hoofdruimte kan geen opendakconstructie worden

toegelaten

toegelaten 39. hoofdsteunen bij achterste zitplaatsen vereist.

























