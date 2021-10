“Aantal races in 2022 maakt F1 minder speciaal”

Het grote aantal races voor 2022 kan de sport devalueren, aldus een geweldige vent.

Afgelopen week werd de nieuwe kalender voor 2022 bekend gemaakt door collega @Loek. Het aantal races voor 2022 is namelijk enorm. Volgend seizoen worden er maar liefst 23 races gereden. 23! Dat is een enorm aantal als je erover nadenkt. In de tijden van Schumacher en Jos The Boss Verstappen was 17-18 races de norm. Dat groeide gestaag naar 20 en dit seizoen worden er 22 races gereden.

Meer races betekent alleen maar meer spektakel, dus niemand kan erop tegen zijn? Oh, wacht, niet voor alle werknemers is het leuk. In de meeste gevallen hoor je terecht dat monteurs, chauffeurs en hospitalty-medewerkers het maar enkele seizoen volhouden naast hun ‘echte’ leven. Voor coureurs is het iets makkelijker, die pakken hun prive-jet naar Monaco aan het einde van de race.

Aantal races voor 2022 is te veel

Maar nu zijn er ook coureurs die het eigenlijk te veel vinden. Eentje daarvan is Sebastian Vettel. Aan Autosport laat hij optekenen dat hij het eigenlijk te veel vindt:

Het is alleen maar mijn mening, en ik weet dat het niet veel waard is, maar ik denk dat we niet zoveel races moeten rijden. Dat is vanwege meerdere redenenen. Ten eerste, het is misschien te veel races voor de mensen om te bekijken. Het is niet meer speciaal als het er zo veel zijn.



Ten tweede, ik heb het te doen met de medewerkers. Wij, de coureurs, zitten aan de goede kant. We arriveren pas op woensdag avond en vliegen zondagavond direct terug. Maar, voor het team is er veel meer stress. Die arriveren een een week van te voren. Ze bouwen de garages en prepareren de auto’s. Dan moeten ze vervolgens hun ‘normale’ werk doen en na de race alles weer afbouwen. Sebastian Vettel, stiekem een geweldigere vent dan Bottas

Collega’s

Vettel ziet dus in dat hij in een goede positie bevindt. Tof dat hij opkomt voor zijn collega’s. Maar er zit ook een logische verklaring achter:

Ik heb het niet voor het zeggen en er zijn overduidelijke andere belangen. Zelf vind ik het echter belangrijk dat mensen een goede balans hebben tussen thuis zijn en werken. Ik denk dat het aantal races van een seizoen dusdanig moet zijn dat je het jarenlang kunt volhouden, niet dat je na 2 of 3 jaar helemaal op bent. Sebastian Vettel,

Wat vind jij? Moeten ze niet zo zeuren en zorgen voor ons vermaak? Of is 23 races echt te veel om Hamilton weer te zien winnen? Laat het weten, in de comments!