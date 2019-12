F1 wil meer raceactie en minder gewauwel eromheen

Toch is niet iedereen onverdeeld positief over dit voorstel.

Voor F1 fans is een bekende routine. Eigenlijk ben je als fan vooral ge├»nteresseerd in wat er op de baan gebeurt zaterdag en zondag, maar je ontkomt er niet aan om ook rondom die races doodgegooid te worden met F1 content. Op vrijdag zijn er vrije trainingen, op donderdag is er de persdag en daarnaast zijn er nog talloze sites die je nieuws brengen over de nieuwe sokken van Max Verstappen. Tsja, toch maar even lezen dan…

F1 rechtenhouder Liberty Media denkt dat de balans echter wel wat beter kan. In 2021 wordt daarom de donderdag keihard afgeschaft in F1 land. De verplichte persmomentjes die normaal gesproken de donderdag voor een race plaatsvinden worden afgeschaft en eigenlijk begint het hele weekend daarmee pas op vrijdag. Zodoende kunnen niet alleen de coureurs, maar ook enkele teamleden een dagje extra thuisblijven. Je zal het misschien niet verwachten, maar Kimi Raikkonen is groot voorstander van deze wijziging:

Het zou volgend jaar al zo moeten zijn! Het is nu echt een nutteloze dag. Alle coureurs zeggen op donderdag precies hetzelfde als altijd en de helft ervan zeggen we later in het weekend nog een keer. Houd gewoon op met die tijdsverspilling.

Doch andere coureurs zijn sceptisch. Niet dat zij wel zin hebben in inhoudsloze conversaties met lastige journalisten, maar ze zien de move van Liberty Media als een soort Paard van Troje. Het ‘cadeautje’ zou de opmaat zijn voor een hernieuwde push om meer races op de kalender te krijgen. Carlos Sainz in niet onder de indruk:

We bereiden onszelf daarmee alleen maar voor op een nog langer seizoen en daar ben ik totaal op tegen. 21 of 22 races voelen eigenlijk al als teveel races aan. Een extra dag vrij hebben per weekend is niet voldoende compensatie als er dadelijk 25 races op de kalender staan.

Jaja…het leven is zwaar voor een F1 coureur. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk.