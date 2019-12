Man gaat met spuitbus los op McLaren

Vandalisme of kunst?

Een auto uniek maken kan het makkelijkst door middel van stickers of een wrap. Het heeft geen slechte invloed op de originele lak en het kan het uiterlijk van je auto totaal transformeren. Of je pakt een spuitbus en gaat lekker kliederen op de auto. Dat kan natuurlijk ook.

De Amerikaanse tuner 1016 Industries heeft in samenwerking met straatartiest Alec Monopoly een bijzondere McLaren 720S gemaakt. De witte supercar werd gepresenteerd op Art Basel in Miami. Monopoly mocht zijn ding doen op de McLaren door middel van spuitbussen. Money was de voornamelijke inspiratie voor het kunstwerk. Hoe kan het ook anders met zo’n artiestennaam. Eurotekens, dollars en zelfs Richie Rich staat afgebeeld op de 720S. Zijn handtekening is aan de voorkant terug te vinden en de supercar rolt op paarse velgen.

Het is niet bekend of de spuitkunsten op de originele lak zijn geprojecteerd, of dat de McLaren eerst een witte wrap heeft gekregen. Je zou misschien dat laatste verwachten, maar kijk er niet gek van op als er gespoten is op de originele lak. Sterker nog, na de capriolen van Alec Monopoly is de 720S misschien wel meer geld waard geworden. Alleen nog even een banaan plakken op de auto en hij is af!