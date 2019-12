Tik deze blubberdikke taxi met 116 pk op de kop

Jaja, we hebben er weer een gevonden. Dit keer met een twist.

Zo bekend als KITT of The General Lee is ‘ie misschien niet, maar de wild getunede Peugeot 406 uit de Franse cult classic ‘Taxi’ heeft desalniettemin zijn plekje verdiend in het rijtje van vierwielige filmsterren. Als je écht groot bent als filmster dan gaan mensen je namelijk ook imiteren, bijvoorbeeld door je kapsel te kopiëren of dezelfde kleding te dragen.

Precies dat heeft ook deze huis-tuin-en-keuken 406 gedaan naar voorbeeld van zijn fameuze familielid uit de film. Het is maar een modaal één-punt-achtje, maar dat zie je aan het uiterlijk niet af. De auto is namelijk voorzien van een indrukwekkende voorbumper die fors breder is dan de auto zelf en een puike achterspoiler. Bovendien vind je op het dak ‘luchthappers’ terug alsmede het onvermijdelijke Taxi (Marseille) bordje.

Zoals gezegd is het all show and no go, want de vierpitter in het vooronder is niet gekieteld. Banden oproken kan je dus vergeten en voor slechteriken in dikke Mercs vluchten al helemaal. Daar staat tegenover dat je niet de hoofdprijs kwijt bent voor de Fransoos, want de vraagprijs bedraagt 220.000…Ekkerroebels (ruim 3.000 Euro). Jazeker! We hadden je immers nog een twist beloofd. Kennelijk zijn ze in het land van Vladimir Vladimirovitsj ook fan van de Franse cinema.