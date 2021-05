'F1TV Pro verdwijnt ook in Nederland' - Autoblog.nl

Ook F1TV Pro verdwijnt in Nederland, nu Nordic Entertainment Group overal geld voor wil hebben.

Het nieuws dat Ziggo stopt met Formule 1 na 2021, is ingeslagen als een bom. Voor 1.500.000 Nederlanders was dat een manier om op een legale wijze Formule 1 te kunnen kijken. Gewoon op TV, zonder gekke streams ofzo.

Bij het kiezen van een internet- of TV-dienst koos je simpelweg Ziggo. Dan kon je namelijk altijd op het open kanaal naar Formule 1 kijken.

F1TV Pro verdwijnt ook

Maar het gaat veel erger worden. F1TV Pro verdwijnt hoogstwaarschijnlijk óók uit Nederland, volgens GP33. Het platform ‘F1TV Pro’ is namelijk van Liberty Media. En F1TV Pro wordt namelijk niet aangeboden in landen waar een andere partij de uitzendrechten heeft. Als je dus in Nederland via F1TV wil kijken, omdat Ziggo het niet meer uitzendt, kom je van een koude kermis thuis. Althans, dat is de consensus.

Je zal in dat geval als Nederlander dus via Nordic Entertainment Group (NENT) moeten gaan kijken, via hun platform: VIAPLAY. In andere landen waar ze al actief zijn, vragen ze behoorlijke bedragen voor een simpel abonnementje. Je bent al gauw 50 euro per maand kwijt in diverse Scandinavische landen. Maar het wordt nog erger. Voor die 5-6 tientjes per maand krijg je een enorme lading reclame door je strot geduwd. Althans, dat is nu in Denemarken, Noorwegen en Zweden al het geval.

Commercials tijdens de race (betaald!)

Denk aan veel reclames tussen de kwalificatiemomenten, maar ook tijdens de race. Dan zal, net als bij RTL vroeger het geval was, er reclame afspelen en kun je in een klein hoekje de race volgen zien hoe Lewis Hamilton op miraculeuze wijze de race toch weet te winnen. Bij RTL was dat de manier om de sport gratis uit te kunnen zenden, voor NENT wordt het een methode om de enorme bedragen voor de uitzendrechten terug te kunnen verdienen.

Donderdag wordt de deal officieel bekend gemaakt. Hopelijk is er dan meer duidelijk. In veel landen is de populairteit van de F1 flink afgenomen met de intrede van een betaalmuur. Nu Verstappen uitstekend presteert inde F1, is het wellicht naïef om te denken dat de prijzen om F1 te kunnen kijken in Nederland lager zullen uitvallen dan in Scandinavië of Duitsland. Maar het wordt nog erger voor Ziggo, want Erik van Haren (Telegraaf) weet te melden dat het contract tussen Ziggo en Max Verstappen dit jaar ook afloopt. Dus ook voor Verstappen zelf lijkt de overstap naar NENT vrij logisch te zijn.

Naast nieuwe reglementen in de Formule 1, verandert alles erom heen ook. Nogmaals, de details moeten later nog volgen, maar het belooft vooralsnog niet veel goeds.