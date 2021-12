Handig: extra uitzending Formule 1 Café gratis op Ziggo

Kom, we doen er nog eentje voor Ziggo. Ze hebben een extra uitzending Formule 1 Café voor vanavond.

De Grand Prix van Abu Dhabi 2021 was een bizarre apotheose. Zelfs bij Drive To Survive zouden ze zeggen: “Nee, dat is te gemaakt. Dat gaat niemand geloven.” Bijna net zo ongelooflijk als Hamilton zijn eerste titel won, zo ongelooflijk was hoe hij de titel verloor.

Voor ons Nederlanders was het billenknijpen voor gevorderden. Want laten we eerlijk zijn, de kans op de overwinning leek nihil te zijn. Hamilton reed soeverein aan kop. De Brit maakte geen fouten en kon zelfs de snelle ronden van Verstappen (die op verser rubber stond) behoorlijk pareren. Indrukwekkend.

Mic-drop

Ook leuk dat voor Olav Mol zijn laatste race bij Ziggo zo verliep. Het is toch een hoogtepunt en de ultieme ‘mic-drop’.

Anyway, het lot (en de wedstrijdleiding) besliste anders waardoor Verstappen ineens wél een kans had om te winnen. Alles gebeurde in de laatste ronde. Het kan natuurlijk zijn dat je denkt: daar wil ik meer over weten! Dan hebben wij goed nieuws voor je, want er komt een extra uitzending van het Formule 1 Café.

Tijd extra uitzending Formule 1 Café

Deze wordt uitgezonden door Ziggo. Meestal kun je deze een dagje later op YouTube zien (als je geen Ziggo hebt). Maar net als met de race van gisteren, kun je het Formule 1-café gratis bekijken. Vanavond wordt de aflevering uitgezonden om 22:30. Deze kun je zien op het open kanaal of je moet even een gratis accountje aanmaken op Ziggo Sport en dan geen abo nemen en alleen de uitzending kijken.

Dus pak een bak nootjes en een goed glas fris en check wat Doornbos, Kamphues en Van Gameren erover te zeggen hebben. Oh, en Tom Coronel heeft uiteindelijk dus gewoon gelijk gehad. We vermoeden dat hij dat zal laten doorschemeren.

Uiteraard hebben we hieronder een commentsectie, waarbij je specifiek kunt aangeven wat je tegen het F1 Café hebt (om het stiekem toch te gaan kijken ondanks alle vermeende morele superioriteit).