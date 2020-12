F2-coureur Nikita Mazepin krijgt het stoeltje bij Haas - Autoblog.nl

Nikita Mazepin klimt volgend jaar in het stoeltje van de Haas Formule 1 auto, zo is officieel bekendgemaakt.

Met het vertrek van Grosjean én Magnussen moest Haas op zoek naar twee vervangers voor de stoeltjes van 2021. In de wandelgangen klinken al een tijdje twee namen. Namelijk die van Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Laatstgenoemde is niet langer een gerucht meer, want Haas heeft vanmorgen de komst van de coureur officieel bevestigd.

De 21-jarige Nikita Mazepin is momenteel actief in de Formule 2 en doet het daar niet onverdienstelijk. Zijn successen dit jaar is Haas opgevallen met meerdere behaalde overwinningen. Momenteel staat hij derde in het kampioenschap van de Formule 2. Met de komst van Nikitia betekent dit dat er straks twee Russen actief zijn in de Formule 1.

De keuze voor Mazepin is niet vreemd, aangezien de Russische familie Mazepin en het team van Haas al langer in één adem worden genoemd. Het is aan Mazepin en zijn toekomstige teamgenoot de taak om Haas weer uit de put te trekken. Het team had vorig jaar een dramatisch seizoen achter de rug en ook dit jaar zien de resultaten er alles behalve goed uit. Afgelopen weekend was een dieptepunt, met de ongelijk harde klapper van Grosjean. Terwijl de coureur herstellende is van zijn (gelukkig) lichte verwondingen, zal Pietro Fittipaldi aantreden als zijn tijdelijke vervanger.