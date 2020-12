Goedkoopste Audi Q2 is bijna betaalbaar - Autoblog.nl

De goedkoopste Audi Q2 is net niet te betalen voor de meesten, maar het is desalniettemin de goedkoopste Audi Q2.

De Audi Q2 is een heel hippe en populaire auto. Crossover, premium, compact en eventueel erg luxe. Tegelijkertijd heeft de auto die oh zo belangrijke hoge instap én ziet het er niet uit als een bejaardentrolley. Kortom, Audi Nederland gaat er waarschijnlijk een hoop van wegzetten.

SQ2

Onlangs werd de prijs van de Audi Q2 al bekend gemaakt, maar dat ging om het duurdere model (de 35 TFSI). Gisteren ging @rubenpriest in de tijd van de baas, op de configurator van Audi kijken hoe duur zo’n SQ2 kan worden. Het resultaat daarvan kun je hier bekijken.

Goedkoopste Audi Q2

Voor wie liever aan de andere kant van het Q2-spectrum kijkt, hebben we goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe instapper in de vorm van de Audi Q2 30 TFSI. Deze kost ‘slechts’ 34.537 euro. De motor van deze uitvoering is (helaas) geen 3.0, maar een 1.0 driecilinder turbo met directe brandstofinspuiting en 12 kleppen.

Maximaal weet dit blokje 110 pk aan vermogen te mobiliseren en maximaal draaimoment van 200 Nm. Deze motor wordt gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. De goedkoopste Audi Q2 heet (uiteraard) voorwielaandrijving.

Trekhaakvoorbereiding

Standaard zit het hoognodige erop, zoals Apple CarPlay, climate control, parkeerpiepers in de achterbumper, cruise control en 16 inch lichtmetalen jetsers. Ook zit er ‘trekhaakvoorbereiding’ op. Als items met het woord ‘voorbereiding’ erop zitten, moet je je er verder niet al te veel bij voorstellen. Uiteraard kun je van alles erop bestellen, tegen meerprijs.

We kregen van Audi een paar persfoto’s, maar uiteraard konden we het even niet laten om zelf op de configurator zelf te kijken. Dan krijg je toch een beter beeld van hoe de goedkoopste Audi Q2 er nu echt uitziet. Je kan kiezen uit ‘Ibiswit’ of ‘Briljantzwart’ als je verder geen geld weer neertellen voor opties. Naast de standaard ‘Pro Line’, kun je kiezen uit een Business Edition (36.347 euro) en een S Edition (38.437 euro).





Prijzen concurrentie goedkoopste Audi Q2:

De concurrentie van de Audi Q2 is wat lastig te bepalen. Een kleine premium crossover in dit segment is nog geen gemeengoed. Net als vorige keer komen de Tiguan en Countryman dichtbij. De Mazda heeft een motor met 1.000 cc méér. Ook is het verschil met de technisch identieke T-Roc vrij groot.

Mazda CX-30 SkyActiv-G (30.490 euro)

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Style (30.465 euro)

Mini Countryman One (32.490 euro)

Audi Q2 30 TFSI (34.537 euro)









De goedkoopste Audi Q2 30 TFSI is per direct te bestellen en zal in 2021 geleverd worden.