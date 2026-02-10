Mazda kan de wankelmotor maar niet loslaten

Iedereen wil het, maar niemand wil het betalen.

Er zijn dingen die nooit verdwijnen. Kevers, spijkerbroeken met scheuren en Mazda’s obsessie met de rotatiemotor. Ook al was de MX-30 met range extender op z’n zachtst gezegd een flop, binnen Mazda leeft het RX-idee nog altijd. Sterker nog, volgens een hoge pief bij Mazda is het aantal medewerkers dat smacht naar een nieuwe ‘Dorito’-powered sportwagen ronduit “insane”.

Wel animo, geen budget

In gesprek met Auto Express laat Mazda Europa weten dat er intern enorme steun is voor een spirituele opvolger van iconen als de Mazda RX-7 en Mazda RX-8. Engineers, designers, autoliefhebbers in pak, iedereen staat te juichen. Alleen is Mazda ook gewoon een bedrijf dat geld moet verdienen. En dat is dus waar het probleem ligt.

Goed nieuws voor de kappers. Als er ooit een eventuele nieuwe RX komt, gaat dat niet ten koste van de Mazda MX-5. De Miata blijft gewoon bestaan, met achterwielaandrijving, handbak en zo min mogelijk onzin. Mazda weet heel goed dat dit model de ziel van het merk is en daar wordt niet mee geknoeid.

Geen generatortrucje meer

Mocht Mazda met een wankelmotor terugkeren, dan wel graag op de juiste manier. Dus niet met zo’n slappe rotary die ergens achterin mag meedraaien als veredelde aggregaat. In een echte RX moet de wankelmotor gewoon weer de wielen aandrijven. Punt.

Gelukkig lijkt het alsof Mazda daar hetzelfde over denkt. Zij benadrukt namelijk dat concepten als de Iconic SP en de Vision X-Coupe er niet zijn om fans te pesten. Die laatste liet zelfs al zien hoe serieus het merk bezig is met een twee-rotor wankelmotor in combinatie met een hybride aandrijflijn. Deze studies worden actief gebruikt als peilstok om te meten hoeveel animo er écht is voor een volwaardige RX-comeback.

Dromen mag, wachten ook

Dus ja, ik zou het geweldig vinden als er ooit iets als een RX-9 komt. Het liefst met drie Dorito’s, uiteraard. Maar we moeten ook realistisch blijven. Mazda is geen gigant, en twee niche sportwagens tegelijk financieren is vragen om problemen.

De wil is er. De techniek kan. De liefde is overduidelijk aanwezig. Nu alleen het geld nog. En dat blijkt, zoals zo vaak, het lastigste onderdeel van allemaal.