BREEK: deze coureur gaat Grosjean vervangen volgende GP - Autoblog.nl

De kleinzoon van een legende mag Romain Grosjean gaan vervangen volgende race.

In veel gevallen is de Formule 1 een uiterst veilige en soms zelfs saaie sport. Er gebeurt vrij weinig. Echter, als het fout gaat, kan het dus goed fout gaan. Dat werd gisteren maar weer eens bevestigd. De Franse coureur Romain Grosjean knalde hard in de vangrail met een enorme explosie tot gevolg.

Crash Grosjean

Dergelijke beelden zie je in elke Amerikaanse actiefilm, maar in de F1 zie je bijna nooit vuur. Wellicht dat daardoor goed de schrik erin zat bij de heren coureurs. En laten we eerlijk zijn, ook bij de kijkers. Romain Grosjean wist wonder boven wonder zichzelf uit de benarde positie te bevrijden. Gezien de crash komt Grosjean er héél goed vanaf, maar de volgende GP kan hij helaas niet meedoen.

Vervanger Romain Grosjean

Daarom moet Haas een vervangende coureur zoeken. Nu gingen er twee namen rond. Eentje was van Nico Hülkenberg. De Duitser viel dit jaar al zeer verdienstelijk in voor Sergio Pérez (2x) en Stroll (1x). Echter, de wens was waarschijnlijk de vader van de gedachte. Bij Racing Point hadden ze geen geschikte reservecoureur. Bij het team van Haas hebben ze die wel: Pietro Fittipaldi. Haas bevestigt dat dat de vervanger wordt van Romain Grosjean volgende race.

Superkorte Bio Pietro Fittipaldi

Pietro is de kleinzoon van legende Emerson Fittipaldi. Emerson won zowel het F1 kampioenschap als de Indy 500 beide twee keer. Hij reed van 1970 tot 1980 in de koningsklasse van de autosport.

Nu is het dus de beurt aan zijn kleinzoon. Piettro begon in 2013 aan zijn carrière in de Formule Renault en Formule 4. In 2015 reed hij Formule 3. In nationale kampioenschappen kwam hij goed uit de verf, internationaal wist hij tot nu toe geen potten te breken. Vorig jaar werd hij vijfde in het Aziatische F3-kampioenschap.

Geen wonderen

Verwacht dus ook zeker geen wonderen van de coureur die al twee seizoen bij Haas reserve- en test coureur is. De Haas F1-auto van dit jaar is sowieso geplaagd dankzij een ernstig gebrek aan vermogen én grip. De eerstvolgende race is de GP van Sakhir, een race waarbij motorvermogen belangrijker is dan afgelopen race. Het gaat het nu alleen om dat Fittipaldi de vervangen is van Romain Grosjean. Over de daaropvolgende race wordt met nog geen woord gerept.