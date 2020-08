F2 race engineer geeft F1 collegae goede voorbeeld

De F2 race engineer van Red Bull talentje Jehan Deruvala ging gisteren vol Ricky Bobby op zijn pupil.

Er zijn vele redenen waarom oude bokken tegenwoordig zeggen dat vroeger alles beter was in de F1. De auto’s waren brute monsters waarin überhaupt een ronde afleggen zonder te crashen grote skills vereiste. Instappen als 17-jarige en meteen gas geven was ondenkbaar. De auto’s maakten ook nog een puik geluid. En natuurlijk is er nog dat dingetje met het menselijk geheugen. We herinneren ons alleen de mooie races. De saaie start-finish zeges met enorme verschillen tussen de teams, die bestaan alleen nog als statistieken. Of als epische anekdotes van de deelnemers, inmiddels nog wat epischer geworden met het verstrijken van de tijd.

Een andere reden is echter het gemekker van de coureurs op de radio. Af en toe zitten daar leuke fragmentjes tussen. Meestal is het echter gezeur om blauwe vlaggen, een teamorder of geklaag over de concurrentie. En sinds Kimi Raikkonen zich onsterfelijk maakte door zijn engineer te vertellen dat hij echt wel weet wat hij deed, krijgen de engineers ook steeds vaker te horen dat ze hun muil moeten houden. Je zou maar aan de pitmuur zitten en dat elke keer weer moeten aanhoren van een van de special snowflakes op de F1 grid.

Je zou soms zeggen toon wat ruggengraat en laat zo’n snotneus weten dat je ook gewoon je best doet. Maar de engineers lijken allemaal maar het gezeur te accepteren teneinde de lieve vrede te bewaren. Een niveautje lager liet gisteren een engineer van Carlin zien dat het ook anders kan. Bij Carlin rijden in de F2 dit jaar Red Bull talentjes Yuki Tsunoda (breek: volgend jaar Alpha Tauri) en Jehan Deruvala. De laatste vermaande zijn engineer hem tijdens de race op te hoogte te houden van de situatie, waarop de engineer een episch antwoord had: just drive f*cking fast!

Kijk, zo kan het dus ook. Zo moeilijk is het ook niet: klepel naar beneden duwen en dat andere pedaal zo min mogelijk gebruiken. Deruvala deed dat overigens matigjes. Terwijl zijn teamgenoot derde werd, kwam hij niet verder dan P12. Overigens won Nikita Mazepin de race met overmacht, dus misschien moeten we sowieso weer twijfelen aan de kwaliteit van het veld.

Enfin, van welke F1 coureur moet deze held zo snel mogelijk de race engineer worden? Laat het weten, in de comments!