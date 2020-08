Yes! Yes! Yes! M3 CSL ein-de-lijk met handbak!

De M3 CSL met handbak had er veel eerder moeten komen.

De BMW M3 CSL is een legenadrische auto. De auto kwam op de markt in 2003. De basis van de BMW M3 CSL was natuurlijk de gewone M3. Dat was toen volgens velen ‘peak’ BMW.

BMW M3 (E46)

Een hoogtoerige motor, geweldige balans, uiterst matige remmen en een uitstekende balans tussen sportief en normaal gebruik maakten de M3 een ideale allrounder. Volgens sommige mensen zelfs beter dan de Porsche 911 die op dat moment geleverd werd. Het was in elk geval nog nooit zo close.

Delicate M3 CSL

Van die exquise M3 kwam een nog delicatere M3 CSL, waarbij die afkorting staat voor Coupé, Sport en Leicht. Het was volgens velen een briljante machine. Niet zozeer een chipje erin en een lichtgewicht dak. Nee, BMW zette de M3 op een streng dieet en verbeterde de motor, met name bij de inlaat. Dat geluid is alsof een engeltje in je oor piest. Het resultaat is een van de gaafste analoge straatracers van de afgelopen 20 jaar.

Niet perfect

Maar de M3 CSL was niet perfect. De auto was misschien een tikkeltje té hardcore, alhoewel dat voor ons een pré is. Er waren slechts twee kleuren, bijvoorbeeld: grijs en zwart. Nog steeds waren de remmen ondermaats. Waarschijnlijk waren ze bij BMW ///Motorsport al over het budget heen. Het precies de reden is dat elke M3 CSL die je op een trackday ziet voorzien is van een setje AP Racing of Tarox remmen. Maar het grootste nadeel was toch wel die SMG-transmissie.

SMG

Destijds was het best redelijk, maar de tijd heeft niet stilgestaan. Integendeel. Dus als je nu in een M3 CSL rijdt, kun je je (terecht) kapot irriteren aan de traag en schokken reagerende bak. Zeker als je gewoon normaal wilt rijden, functioneert de bak slecht als ‘automaat’. Voor circuitgebruik is de bak eigenlijk te langzaam. Lekker jongens! Maar er is nu goed nieuws, want er is een handbak beschikbaar.

Wel en niet OEM

De M3 CSL met handbak is wel en niet origineel BMW. Dat gaan we uiteraard even toelichten. De conversie wordt namelijk gedaan door een Brits bedrijf, genaamd ‘Everything M3s’. Ze zijn al een tijdje bezig en enkele Britse vloggers (Carfection) en journalisten (autocar) hebben er al mee gereden, maar nu is de M3 CSL handbak beschikbaar voor het grote publiek.

Blasfemie

Nu is een dergelijke M3 CSL met handbak conversie in zo’n monumentale auto blasfemie volgens velen. Ja, als je de fabrieksnieuwe originaliteit wil nastreven, dan wel. Maar wil je de beste beleving, dan is het zeker een optie. Daarbij: alle onderdelen die zijn gebruikt komen gewoon van de gewone BMW M3 (E46). Bij die auto kon je kiezen tussen de SMG-transmissie en een zesbak van Getrag. Alle 180 onderdelen die zijn gebruikt, zijn helemaal origineel.

Kortere overbengingen

Niet alleen de bediening van de bak is fijner, ook is de bak zelf leuker bij de M3 CSL met handbak. De overbrenging zijn bij de handbak namelijk een stukje korter, waardoor je vaker kunt schakelen en vaker door kunt halen naar 8.200 rpm. Wel moet de ECU van de motor ‘verteld’ worden dat er nu een handbak is en geen sequentiële transmissie.

Minimaal 3.890 euro

En wat gaat een M3 CSL met handbak kosten? Niet zo heel erg veel eigenlijk. Everything M3s rekent namelijk prijzen vanaf 3.500 pond, onmgerekend zo’n 3890 euro. Als je de complete kabelboom aanpakt en een nieuw stuurwiel (zonder flippers die nu geen nut hebben), dan ben je 5.900 pond kwijt. Een beetje M3 CSL doet met gemak een ton in Duitsland, dus het is eigenlijk een zogenaamde no-brainer.