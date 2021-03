Fabia Rally2 Edition 120 viert een heftig feestje - Autoblog.nl

Hopelijk gaan ze de Fabia Rally2 Edition 120 ook delen met de consument. Bitte.

De afgelopen maanden zitten we helemaal vol van de Toyota GR Yaris. Dat is wellicht niet iets wat iedereen begrijpt, getuige de hoogst merkwaardige reacties in de comments.

Natuurlijk maken we ons niets wijs dat je met de GR Yaris aan de start kunt verschijnen van het WRC. Echter, de GR Yaris is behoorlijk exotisch qua techniek. Denk aan de unieke motor, het bijzondere AWS-systeem, de actieve differentiëlen. Ook heeft Toyota gedacht aan de kleinste details, getuige de gesmede BBS-velgen voor een lager onafgeveerd gewicht. Bestel je 22 inch op de Audi RS7, dan krijg je ordinair gietspul. De GR Yaris is dus vooral voor de nerd c.q. de liefhebber van techniek. Niet voor de pats.

Skoda Fabia Rally2 Edition 120

Enfin, vergeeft u ons de lange intro. Hopelijk steekt Toyota met de GR Yaris andere fabrikanten aan om ook nog eens met een leuke auto te komen. Wat ons betreft mag Skoda het voorbeeld van de GR Yaris nemen met deze Fabia Rally2 Evo Edition 120.







Deze Fabia is een Anniversary-model. Eentje waarmee Skoda wil vieren dat ze 120 jaar actief zijn in de motorsport. Jazeker, Skoda is een zeer oud merk. Dan beginnen we met het goede nieuws: Skoda gaat er 12 stuks van bouwen! Het slechte nieuws: ze zijn alleen geschikt voor de autosport. Je zal het witte feestvarken niet aantreffen bij de Skoda-dealer op de hoek.















Heftiger

De Fabia Rally2 Edition 120 is in feite een heftigere versie van de rally-Skoda rallyauto voor 2021, maar dan met de nodige upgrades. Zo is er een nieuwe intercooler, uitlaatspruitstuk, nieuwe ECU, nieuwe kleptiming en nog wat kleine motorische aanpassingen. Het vermogen van de 1.6 liter is nu 3 pk meer dan voorheen, 291 pk. Daarnaast is ook het onderstel aangepast. Er zijn nieuwe dempers, nieuw (sterker) subframe achter en verbeterde koeling voor de remmen aan de achterzijde.





Daarnaast kun je nog een paar opties aanvinken op de Fabia Rally2 Edition 120. Denk aan andere differentiëlen en een andere eindoverbrenging. Daarmee wordt de laatste versnelling een stuk ‘langer’, waardoor je een topsnelheid kunt halen van 202 km/u.

Productiekansen voor een straatuitvoering zijn minimaal. Zeker omdat de vierde generatie dit najaar wordt verwacht. Maar van die generatie mag wat ons betreft wel een lekker dikke rally-Fabia komen.