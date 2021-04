Skoda Fabia krijgt het interieur van een Octavia - Autoblog.nl

Het interieur van een Skoda Octavia in de nieuwe Fabia is trouwens absoluut geen straf.

Als je een compacte hatchback in het B-segment wil, is er voldoende keus. Niet in de laatste plek omdat je te maken krijgt met vijf modellen van VAG. Volkswagen zelf heeft de Polo, SEAT de Ibiza, Audi de A1 en Skoda de Scala (al is die technisch gezien iets groter) en Fabia. De Fabia is altijd een beetje een vreemde eend in de bijt geweest, zowel qua ontwerp als qua plaatsing. En, zoals collega @willeme een tijdje geleden uitgebreid heeft uitgelegd: ook qua technische basis.

Nieuwe Fabia

Het platform van de Skoda Fabia wordt nu ‘gewoon’ het MQB-A0 platform, zoals al zijn broers. Qua exterieur werden er recent al een aantal schetsen gedeeld, momenteel is het dan ook voorbereiden tot het nieuwe model onder ons is. In een aantal opzichten lijkt het een soort kleine Octavia hatchback te worden. Je kunt het slechter treffen.

Interieur

Er is goed nieuws: die trend wordt voorgezet in het interieur van de nieuwe Skoda Fabia. We zien een aantal onderdelen die we ook zien in de Octavia. Wat meteen opvalt is het tweespaaks stuur. Die komt dus ook beschikbaar in de nieuwe Fabia. Ook het grote scherm lijkt de Fabia te lenen uit het interieur van zijn grote broer. Op detailniveau en qua ruimte beginnen de verschillen te komen, het is dan ook een goedkopere auto. Het meest prominente verschil is de bediening voor de airco, die zit in de Octavia in het scherm verwerkt. Het interieur van de Skoda Fabia heeft er nog een apart paneeltje met knoppen voor. Wellicht niet zo’n probleem: alle bediening via het scherm in de Octavia is niet het hoogtepunt van het interieur.

Nieuwe Fabia

Octavia

Onthulling

Het lijkt er dus op dat de nieuwe Skoda Fabia ook in het interieur een volwassen keuze gaat worden in zijn segment. Of dat zo is, gaan we zien tijdens zijn onthulling. Deze vindt op 4 mei plaats.