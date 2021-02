Nieuwe Skoda Fabia heeft veel spinazie gegeten - Autoblog.nl

De nieuwe Skoda Fabia is groter en ruimer dan ooit. Dit weten we over de vierde generatie van de hatchback.

Skoda heeft de eerste informatie over de nieuwe Fabia bekendgemaakt, inclusief een aantal spyshots van het model. Van nieuwe auto’s is het een standaard recept dat deze vaak groter, langer en breder is in vergelijking met zijn voorganger. Daar is de vierde generatie Fabia geen uitzondering op.

Al met al is de Fabia straks ongeveer net zo groot als een vierde generatie Volkswagen Golf. Om je maar een idee te geven. De hatchback staat op het MQB-A0-platform van de Volkswagen Groep. Met een lengte van 4,11 meter is de Fabia 11 centimeter gegroeid. Ook is hij met een breedte van 1,78 meter 5 centimeter breder geworden. Het model is wel 7 mm lager geworden. De wielbasis bedraagt 2,56 meter, een toename van 9 cm.

Niet alleen moeten passagiers achterin meer ruimte hebben in vergelijking met de vorige generatie Fabia, ook de bagageruimte is flink toegenomen. De nieuwe Skoda Fabia heeft 380 liter bagageruimte. Dat is 50 liter meer. Met een neergeklapte bank is er 1.190 liter beschikbaar.

Skoda heeft bekendgemaakt dat de Fabia in Nederland met twee 1.0 driecilinder benzinemotoren geleverd gaat worden. Sprintjes bij het stoplicht waren nog nooit zo indrukwekkend, met 95 pk of 110 pk. Laatstgenoemde heeft een zeventraps DSG. De 95 pk versie komt met een handmatige vijfversnellingsbak. Meer motorvarianten volgen ongetwijfeld na de introductie.

De Tsjechen staan natuurlijk bekend om hun unieke oplossingen en ook de nieuwe Fabia heeft er weer een aantal. De passagiersstoel is bijvoorbeeld helemaal neer te klappen. Zo kun je lange items meenemen in de auto. Ook grappig is dat er in de rugleuning van de voorste twee stoelen een uitsparing is gemaakt. Deze opbergvakjes zijn speciaal voor smartphones ontworpen. In totaal zijn er 13 van dit soort Skoda-foefjes te vinden in de nieuwe Fabia.

De vierde generatie Fabia komt in het najaar op de markt. De officiële onthulling volgt later dit jaar.