DIT is de nieuwe Skoda Fabia, leverbaar vanaf november - Autoblog.nl

En zoals altijd is deze nieuwe Skoda Fabia ook weer groter, ruimer en zuiniger dan zijn voorganger

De Fabia is een van de succesnummers van het Tsjechische merk Skoda. Al sinds 1999 staat het kleine broertje van de Octavia in de prijslijsten en ging hij bijna 86.000 keer over de Nederlandse toonbank. En de huidige generatie, die vanaf november bij de Nederlandse dealers staat komt qua formaat steeds meer in de buurt te liggen van zijn grotere broer. En zijn concerngenoten.

De nieuwe Fabia staat op het MQB A0-platform

Net als zijn broertjes Volkswagen Polo, Seat Ibiza en Audi A1 mag de nieuwe Skoda Fabia als laatste van het stel nu ook gebruikmaken van het nieuwe MQB A0-platform. Een voordeel daarvan is, is dat de Fabia een stukje groter wordt. De vorige was precies 4 meter lang en deze meet met 4.11 dus 11 centimeter meer. Ook in de breedte zit hij in een groeispurt, de bips is 5 centimeter uitgedeid tot 1.78. En da’s toevallig precies de lengte van Dionne Stax, maar dat terzijde. Die dikkere kont heeft ook voordelen voor de bagageruimte, er gaat bijna 1,2 kuub aan zooi in als je de banken platgooit.

Hoe zit het met de motoren?

Als je een diesel wil, moet Skoda je helaas teleurstellen. Die wordt niet geleverd in de nieuwe Fabia. Al moeten we er wel bij zeggen dat dit al sinds 2018 al niet meer het geval was, maar het is misschien handig om te weten. Een elketrische variant staat ook (nog) niet op de planning. Het wordt benzine dus en wel middels de 1.0 TSI die in dit model 95 of 110 pk levert. Op die laatste kun je met wat bijbetalen een DSG bak krijgen, de 95-pk versie heeft een ouderwetse, handgeschakelde 5-bak. Heel hard lopen ze niet, de sterkste Fabia haalt 205 kilometer per uur. Ach, da’s nog altijd 105 kilometer harder dan de maximumsnelheid in ons kikkerlandje.

De Fabia is wel vrij zuinig

Dat dan weer wel. het gemiddeld verbruik ligt op 1 op 20, met de DSG bak is hij iets onzuiniger, maar met 1 op 19 -en-een-beetje nog steeds geen Bonnie St Clair met wielen.













Wat kunnen we nog meer verwachten?

In elk geval dat er ook weer een stationversie aankomt, Combi genaamd, maar daar moeten we nog zeker 2 jaar op wachten. Verder heeft Skoda onder de noemer “Simply Clever” wat nieuwegheidjes in het interieur verstopt. Zo zit er een USB-aansluiting in de binnenspiegel (handig voor de dashcam), kun je een afneembaar zonnescherm bijbestellen voor het panormadak en de rugleuningen kunnen helemaal plat. Zeker in coronatijd handig als je wel ergens wil overnachten, maar als er geen hotels open zijn.

Wat gaat dat allemaal kosten?

Dat is voor mij net zo’n grote vraag als voor jullie, maar daar horen we binnenkort vast meer over. Voor nu hebben we in elk geval de plaatjes alvast!