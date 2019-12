Facelift voor de Audi RS 5 Coupé en Sportback

Audi heeft de RS 5 strakgetrokken. Dit is er anders.

Een facelift die zijn naam waardig is. Dat hebben we met name bij Audi in het verleden anders gezien. De update voor de RS 5 Coupé en Sportback is meteen goed te zien in het vooraanzicht van beide auto’s.

Het uiterlijk van de auto’s komt nu meer overheen met de huidige designtaal van het merk. Het Quattro-grapje met de motorkap is nu ook toegepast op de RS 5. De grille is anders vormgegeven en naast een gloednieuwe RS 6 Avant of een RS 7 Sportback oogt de RS 5 facelift als een echt familielid.

Helaas hebben er geen ingrepen onder die nieuwe motorkap plaatsgevonden. Nog steeds levert de 2.9 TFSI twin-turbo V6 een keurige 450 pk en 600 Nm koppel. In het pk-landschap waar we ons nu in begeven is het niet indrukwekkend. Dankzij Quattro vierwielaandrijving is er met de prestaties echter niets mis: 0-100 km/u in 3,9 seconden en een optionele topsnelheid van 280 km/u. Het blok is gekoppeld aan de achttraps tiptronic van ZF.

In het interieur is nu een vrijstaand 10.1-inch MMI touchscreen te vinden. Het scherm is licht gebogen in de richting van de bestuurder. Voor de neus van de bestuurder prijkt de 12.3-inch grote Virtual Cockpit. De vernieuwde RS graphics die we kennen van de RS 6 Avant en de RS 7 Sportback heb je nu ook met de opgefriste RS 5 Coupé en RS 5 Sportback.

De vernieuwde Audi RS 5 Coupé en RS 5 Sportback verschijnen in het eerste kwartaal van 2020 bij de Nederlandse dealer. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.