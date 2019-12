Frustraties achter het stuur

Hey, opvallend: Smartphonegebruik staat niet op 1.

Waar ergeren we ons allemaal aan? November, december is blijkbaar de maand dat we dat willen weten. De loden leeuw is ondertussen uitgereikt maar nu is het tijd voor jouw verkeersfrustraties. Misschien zijn het jouw frustraties of hey, misschien ergeren mensen zich wel aan jou.

Gelukkig was er weer een verzekeraar met een onderzoekje, dus de cijfers zijn binnen. En misschien ook wel gezond om dat aan het begin van de maand te doen. Al die opgekropte ergernis brengt rond de kerstboom straks alleen maar stress.

Volgens het onderzoek dat Allianz Direct uitvoerde heeft bijna 99% van de Nederlanders last van ergernissen in het verkeer. Iedereen dus! 65+’ers krijgen het vaak aan het hart van asociaal rijgedrag. De grootste irritatie bij Nederlanders blijkt bumperkleven. Wat opvalt is dat vooral 65+’ers zich erg irriteren aan bumperklevers en automobilisten die rechts inhalen.

In het straatbeeld zijn het vaak ouderen die opvallen omdat ze iets langzamer rijden en wat langer links blijven rijden. Juist aan die punten irriteert de jongere generatie (onder de 30) zich, er lijkt dus een verband. Jongeren irriteren zich ook aan files en omleidingen, kortom: alles wat kan leiden tot tijdsverlies.

Top 8 van vaakst genoemde irritatiepunten:

Bumperklevers (55%)

Smartphonegebruikers (54%)

Linksrijders (30%)

Automobilisten die afval uit het raam gooien (27%)

Langzame rijders (25%)

Snelheidsduivels (23%)

Automobilisten die rechts inhalen (21%)

Files (21%)

Smartphonegebruik wordt een steeds groter probleem in het verkeer. De landelijke MONO-campagne moet voorkomen dat de telefoon in het verkeer wordt gebruikt. In 2015 ergerden nog maar 13% van de Nederlandse automobilisten zich aan het gebruik van de smartphone. Dit jaar irriteert 54% zich aan het feit dat de aandacht naar de telefoon gaat. Overigens is het een groter bron van frustratie bij vrouwen (59%) dan bij mannen (50%). Zo zijn er nog wel enkele verschillen. Vrouwen ergeren zich veel meer (20%) aan verblinding door koplampen van tegemoetkomend verkeer dan mannen (14%)

Mannen hebben blijkbaar toch meer haast want linksrijders irriteert 39% van de mannen en slechts 21% van de vrouwen, ach ja. Dus zeg het maar, erger jij je ook? Volgens dit onderzoek ergert iedereen zich namelijk.

bron: Allianz Direct