Uitbreiding voor de Tarraco

De grote SUV is nu ook beschikbaar als 1.5 TSI met 7-traps DSG automaat.

De Tarraco biedt niet alleen ruimte aan veel bagage, maar ook aan 7 personen indien nodig. De 2.0L (190 pk) wordt standaard geleverd als automaat. Tot op heden was dit de enige automaat in de optielijst van de SUV. Maar er is nieuws, 12 december kan ook de 1.5 TSI (150 pk) gekoppeld worden aan de 7-traps DSG bak. Zo hoef je niet perse voor een vierwiel aangedreven versie te gaan maar kun je nu een voorwielaandrijver gebruiken voor de koets op 17 inch lichtmetaal.

Voor zijn klasse zit de Tarraco met zijn standaarduitrusting goed in elkaar. Zo is hij voorzien van een Virtual Cockpit, 8″ touchscreen met Apple Carplay, Keyless Go, Full LED koplampen en Lane Assist. De Virtual Cockpit is met handbewegingen te bedienen, iets wat we al eerder zagen bij BMW.

Vanaf 12 december is de nieuwe bak/motor combinatie te bestellen met een vanafprijs van € 39.990. Moederconcern Volkswagen Groep lepelde de combinatie van DSG met de 1.5 TSI al eerder in de Skoda Kodiaq. Deze ‘concurrent’ is 5 centimeter korter en heeft hierdoor minder bagageruimte dan de Tarraco. De Skoda is met een vanafprijs van €37.390 (voor dezelfde motorisering) een stuk goedkoper maar wel minder luxe uitgevoerd.

De Tarraco 1.5 TSI met 7-traps DSG zal ook op moeten boksen tegen de Peugeot 5008, welke ook beschikbaar is als 7-zitter. De 5008 heeft een uniek interieur in tegenstelling tot de Tarraco die redelijk neutraal blijft. Peugeot koppelt hun 1.2 PureTech (130 pk) aan een 8-traps automaat en heeft hiermee iets minder vermogen. De 5008 is in combinatie met een automaat te bestellen vanaf € 39.400.