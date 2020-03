Bentley Bacalar is de exclusiefste Bentley van nu

De Britse autofabrikant Bentley heeft iets unieks en exclusiefs gepresenteerd in vorm van de Bacalar. Oh, én hij heeft lekker veel vermogen.

Bentley begint het persbericht meteen met een trotse vermelding. Volgens het merk is de Bacalar de exclusiefste en meest gepersonaliseerde Bentley van de moderen tijd. De open tweezitter is volledig gebouwd door Bentley Mulliner.

Onder de kap van dit machtige apparaat ligt een blaffer van een motor. Het gaat hier om de 6.0-liter W12 TSI, goed voor 659 pk en een schandalige 900 Nm koppel. De prestatiecijfers zijn niet bekendgemaakt. Bentley kennende zit dat wel snor. Een belangrijk detail is dat de auto geen dakconstructie heeft. De Bacalar is dus altijd open.

Het uiterlijk is een knipoog naar de EXP 100 GT. Het grote verschil is dat de EXP 100 GT een concept was en dit een auto die jij en ik kunnen kopen. Tenminste, als je een dikke bankrekening hebt én als de auto opduikt als occasion in de toekomst. De Bacalar is namelijk allang uitverkocht. Bentley zegt 12 exemplaren van de Bacalar te gaan maken en elke auto zal uniek samengesteld worden. De naam van de auto is een verwijzing naar Laguna Bacalar, een meer op het Mexicaanse schiereiland Yucatan.

Achter de twee zitplaatsen is een ruimte, op maat gemaakt om twee reistassen te plaatsen. Deze tassen zijn ontworpen door de Italiaanse specialist Schedoni en worden meegeleverd met de aanschaf van een Bacalar.

Met de onthulling van de Bacalar volgt er meteen nog een bekendmaking. Bentley Mulliner heeft de ambitie om meer van dit bijzondere soort projecten doen. Lekker!