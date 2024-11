Beste E-Klasse-rivaal die je toch niet koopt wordt vernieuwd!

Het beste alternatief voor een Mercedes E-Klasse wordt vernieuwd en dit keer wil jij hem wel. Toch?

Een premiummerk opzetten is niet makkelijk. En toch is het ook afhankelijk van de regio. In vrijwel elke markt, waaronder de onze, hoef je een Audi of Mercedes niet meer te pitchen: dat staat synoniem voor ultra-premium. Naast die merken, of BMW, wil het in Europa en helemaal in Nederland lang niet altijd zo hard gaan met alternatieven. Infiniti bloedde hier een langzame dood en we hebben het gevoel dat het met Lexus ook nog steeds niet zo goed gaat als bijvoorbeeld in de VS.

Lexus

En toch blijft Lexus het stug volhouden. Sterker nog, ze brachten relatief recent nog een nieuwe versie van hun grote sedan naar Europa. En toch voelt het alsof het gewoon de nieuwe GS is. Technisch gezien is dat ook zo, maar de GS en ES waren in de VS verschillende modellen. In Japan trouwens ook (Toyota Aristo en Windom). Het belangrijkste verschil is dat de ES in de basis voorwielaangedreven is en de GS achterwielaangedreven. Daardoor deelt de ES meer techniek met de Camry.

Lexus ES (XV10) Lexus GS (S140) Lexus ES (XV30) Lexus GS (S160) Lexus ES (XV40) Lexus GS (S190) Lexus ES (XV60) Lexus GS (L10) Lexus ES (XZ10) Lexus GS facelift (L10)

Lexus ES

Binnenkort komen we bij Autoblog uiteraard weer met de lijst modellen die ons gaan verlaten in 2024 en gezien de exit van de Camry hadden we de Lexus ES met potlood daar achter geschreven. Maar je kan ‘m nog gewoon bestellen! Doe dan! Koop dan!!

Of nee, wacht heel even. Via lekken op Chinese sociale media krijgen we namelijk een vernieuwde Lexus ES te zien. Wat op zich logisch is, de ES hobbelt een beetje achter modellen als de RX en LBX aan als het gaat om bij de tijds blijven. Dat gezegd hebbende, de facelift lijkt niet zo uitgebreid te zijn. Aan de voorkant zien we een nieuwe indeling in de koplamp, met twee ‘boemerangvormen’ in plaats van één. De achterkant volgt de trend gezet door de nieuwe RX en NX, een doorlopende lichtbalk met LEXUS uitgeschreven achterop in plaats van het logo.

Naar Europa?

Dan rest de vraag: gaan we echt een vernieuwde Lexus ES krijgen? In Europa lijkt het erop dat men toch sneller kiest voor een Europese luxeauto. In Nederland is het helemaal somber gesteld: er zijn sinds 2018 ongeveer 600 exemplaren nieuw verkocht. Dat doet een E-Klasse per jaar en dan nog een flinke schep erboven op, en zelfs dat model kakt volledig in. Oei.