In 2024 wordt de Lexus UX 250h de UX 300h

Vanaf volgend jaar is het dag Lexus UX250h en hallo Lexus UX300h. Dit verandert er in 2024 aan de Lexus UX.

Eerder dit jaar mochten we al een nieuwe volledig elektrische UX300e verwelkomen, maar het merk moet het voor de verkopen toch echt hebben van de hybride modellen. Daar geen uitdagingen om een CHAdeMO aansluiting te vinden om je batterij snel weer te laden, nee de hybride doet alles automatisch.

Vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar nemen we afscheid van het huidige hybride UX250h model en kunnen we de UX300h verwelkomen. De Lexus UX is er dan dus als 300h en 300e. Hij was er ook zeer kortstondig als niet hybride, de UX200, maar die is na iets meer dan een jaar weer stilletjes van de markt verdwenen.

Meer paardenkrachten

Nou, 300 in plaats van 250 dus. Betekent dat 50 pk erbij? Nee dat niet. Hij krijgt er door een vernieuwd hybride systeem 15 pk bij. Dat zijn er 199 ten opzichte van de 184 die de huidige heeft. De 2.0 liter brandstofmotor blijft, maar het systeemvermogen stijgt dus.

Kies je voor de vierwielaangedreven versie dan heeft die vanaf volgend jaar een sterkere en nieuwere elektromotor achterin. Dat moet meteen zorgen voor een vlottere respons op het gaspedaal.

Zuiniger

Meer vermogen, maar toch zuiniger. Over het geheel is de aandrijflijn efficiënter geworden. Dat levert volgens de Japanners een verbetering op van 12 procent qua verbruik. Dat ligt bij de 300h op 4,7 liter per 100 kilometer voor de voorwielaangedreven versie en 5 liter per 100 kilometer voor de vierwielaangedreven versie.

Digitaal

Ook Lexus komt de huidige tijd binnen met een optioneel 12,3 inch volledig digitaal instrumentarium. Uiteraard aan te passen qua uiterlijk en type informatie. Ook het multimediasysteem is vernieuwd. Dat is overigens wel standaard en heeft zaken als Apple Carplay en Android Auto aan boord.

Gadgets

Het is bijna 2024, dus ook Lexus gaat smart. Je kunt er optioneel voor kiezen om de auto te openen en starten met een digitale sleutel. Een fysieke sleutel is niet meer nodig, enkel een smartphone. De telefoon in je zak hebben is voldoende en je kunt vijf personen autoriseren via de app. Wel zorgen dat de telefoon prik heeft natuurlijk. En bereik.

Verder kun je ook kiezen voor Bi-Tone lak. Dus het dak in een ander kleurtje. Niet vernieuwend natuurlijk, maar wel leuk. Kiest je voor een F-Sport design of line, dan koopt het contrasterende dak zelfs helemaal door van de A-stijl tot de C-stijl.

Wat betreft veiligheidssystemen timmert zowel Lexus als Toyota al langere tijd flink aan de weg. Veel systemen zijn standaard en er wordt steeds meer uitgebreid. Zo krijgt de Lexus UX300h een nieuw systeem dat je bij het uitstappen waarschuwt voor een naderende fietser van achteren.

2024 Lexus UX

Prijzen voor de 2024 Lexus UX zijn nog niet bekend, maar een premium merk als Lexus hanteert over het algemeen ook premium prijzen. De huidige Lexus UX250h is er vanaf 47.875 euro. De 2024 versie zal daar niet veel voor onder doen denken wij. We wachten het af.