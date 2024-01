Lexus RX500h: conclusie na 3 maanden rijden

Onze duurtestperiode met de Lexus RX500h zit erop.

Hoe beviel deze Japanse SUV op de redactie? Dit is onze conclusie na de testperiode! In deze video bespreken we uitvoerig hoe de Lexus is bevallen. Zo komen de voordelen van de aandrijflijn aan bod. Gedurende zo’n langere logeerpartij ontdek je ook de mindere kanten van een auto. Natuurlijk zijn deze niet onbelicht gebleven.

Kortom, de belangrijkste dingen die je moet weten over leven met een Lexus RX500h zie je in onze afsluitingsvideo. Kijken dus!