Ja, deze auto is oud genoeg om een restomod te verdienen

We gaan kijken of we jou oud kunnen laten voelen door deze restomod-waardige auto in het zonnetje te zetten.

Bij Autoblog hebben we een gevarieerd publiek, qua leeftijden dan. Of jij nou middenin je midlife crisis zit of al jaren wacht totdat je oud genoeg bent om een roze pasje te scoren: iedereen leest (en/of reageert) vrolijk mee, en daar zijn we blij mee.

Tijdsbeeld

Ben jij nou iemand die al wat langer rondloopt op deze aardkloot, dan moet je deze voelen. Nee, we gaan je niet vervelen met clichéclaims als ‘wist je dat 2040 dichter bij is dan 2007’ en dat soort onzin, maar we geven je wel deze even mee. De limiet van een ‘restomod-waardige’ auto is enorm opgeschoven, zo blijkt. Een restomod op basis van een nieuwe(re) auto is immers een contradictio in terminis, want het hele idee van een restomod is dat je een ouder ontwerp opknapt met moderne techniek. Je kan de techniek van een Ferrari F80 niet vernieuwen, want het is al op het toppen van het kunnen van Ferrari.

Dus wat kan je wel vernieuwen? Een 25 jaar oude auto, bijvoorbeeld. En die 25 jaar oude auto in kwestie is de Nissan Skyline GT-R (R34). Die voelt alsof ‘ie helemaal niet zo oud is. Maar het is dus wel zo. ‘Echte’ Skylines zijn inmiddels peperduur en het feit dat de auto dankzij zijn introductie in 1999 nu ook probleemloos naar de VS verscheept mag worden helpt niet. Wat maakte de R34 zo speciaal? Natuurlijk de reputatie als ‘straatracer’ door Fast & Furious, maar ook omdat de R34 in zijn tijd een beetje de underdog was. De techniek was magistraal. De RB26DETT zes-in-lijn was een bijzondere motor en bleek een favoriet te zijn voor tuners.

Restomod

Maar goed, 25 jaar is genoeg tijd voor de techniek om grote stappen te maken en de opvolger van de R34, de R35 GT-R, heeft inmiddels richting de 600 pk ten opzichte van de 280 stuks die de R34 des tijds kreeg. Dus er is wel degelijk ruimte voor wat flinke upgrades, en die krijgt de Nissan Skyline GT-R dankzij een Japanse firma genaamd Built by Legends.

Built by Legends

En die doen eigenlijk precies wat je verwacht bij een restomod. Het project begint wel op basis van een R34 GT-R, maar Built by Legends voegt er een hoop upgrades aan toe. De inspiratie komt grotendeels van een toen al heftig tuningproject van de firma Mine’s. Die overigens des tijds ook al 600 pk uit de RB26DETT kregen.

Dat streven heeft deze restomod ook. Er zijn drie ‘stages’. Alle stages gebruiken een Mine’s chiptune, Mine’s volledig titanium uitlaatsysteem, Mine’s veerpootbrug en injectoren van een GT-R R35, maar het wordt niet helemaal duidelijk hoe het vermogen ‘per stage’ wordt verhoogd. Enfin, de stages zijn als volgt: Stage 1 gunt je ‘500+’ pk en 490 Nm (al wordt het koppel berekend in kgf-m, zoals het heurt op de Japanse manier). Bij Stage 2 wordt dat ‘600+’ pk en 60 kgf-m of 588 Nm. En de dikste upgrade is Stage 3, goed voor 650+ pk en 65 kgf-m of 637 Nm. Alles wordt ook bijgestaan door Aragosta-vering, AP-remmen, Rays-velgen en Bridgestone Potenza-banden. Alle exterieurupgrades zijn ook ofwel geleend van Mine’s ofwel gebouwd door Mine’s. En als klap op de vuurpijl wordt het interieur ook voorzien van nieuwe stoffering inclusief kuipstoelen.

Bayside Blue

Toegegeven, Built by Legends is al een tijdje bezig met deze Nissan Skyline R34 GT-R Restomod. De auto maakt echter nu zijn debuut op de welbekende SEMA-show in Las Vegas. En daar komen ze wel met iets nieuws: hij is er nu ook in het blauw! En wel het welbekende Bayside Blue Metallic. Dé kleur voor een R34, aldus vele fans.