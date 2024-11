Deze Range Rover met vleugeldeuren was geen photoshop

Had het iets anders gelopen, dan was dit misschien wel de Range Rover Sport geweest.

Vroeger was het veel makkelijker om maar één model te bouwen en een specifiek stukje markt te bedienen. Het lukte Land Rover al een tijdje. Totdat de Range Rover kwam in de jaren ’70. En toen deed het merk het vrij lang met slechts twee modellen. En toen breidde het uit. Tot een bijna bizar aantal modellen dat allemaal nog onder één van de drie series van Land Rover past, maar waar ook overlap is. Twee Discovery-modellen, drie verschillende groottes van de Defender en natuurlijk de hele Range Rover-familie. En die laatste is waar Land Rover voor het eerst een wat gekke toevoeging aan het gamma deed.

Range Rover Sport

Want wat is het nou? Het is niet per definitie een ‘sportieve’ Range Rover, meer een soort kleinere broer. Maar de basis komt meer overeen met de Discovery dan de Range Rover. En klein is ook maar relatief, het is nog steeds een volvette SUV. Wat het is, is een voorbode van hoe de wereld zoals we hem nu kennen werkt. Je kan niet genoeg SUV’s hebben. Helemaal als SUV’s je grootste specialiteit is.

Range Stormer

Bovendien heeft Land Rover het allemaal nog relatief bescheiden gehouden. Want het is precies 20 jaar geleden dat de conceptversie van de Range Rover Sport te zien was en dat was een nogal bizar apparaat. We durven niet te zeggen dat de Range Stormer dé productiekandidaat was, maar dat had de wereld wel opgeschud. En dat deed de concept alsnog.

Het valt je wellicht op dat de Range Stormer wat anders is qua proporties. Geen vierdeurs, maar tweedeurs. Een lage, bijna coupé-achtige daklijn. En dan hoog op de poten met gigantische velgen en gigantische uitlaten. En check die achterlichten met kristallen! Een soort cartoon, maar met terugwerkende kracht wel een goede preview van de Sport. Als je de ruige randjes even weg denkt, dan.

Vleugeldeuren!

De party piece van de Range Stormer is nog bijzonderder: vleugeldeuren! Oké, het zijn meer Lambo doors, maar dat verklaart de tweedeurs lay-out. Het onderste gedeelte klapt uit naar beneden en het bovenste stuk wordt de deur. Range Rovers hebben traditioneel gezien een gespleten kofferbak, de Range Stormer had gespleten deuren.

De Range Stormer is een bijzonder model en diende als de allereerste concept van Land Rover om een productiemodel voor te beschouwen. Toen ter tijd had Land Rover het nog over een ‘aankomend model op basis van de Stormer’, wat dus de Sport werd. Wat was die saai eigenlijk, als dit de preview was.

Om vele redenen werd de Range Stormer geen productieauto, waaronder het feit dat een tweedeurs coupé Range Rover een slecht idee was. Waar Land Rover achter kwam ten tijde van de Evoque in 2011. Die debuteerde als driedeurs en dat moest het meest prominente model worden, maar het was de vijfdeurs versie die als warme broodjes ging.

Twintig jaar later is er sowieso voldoende toegevoegd aan het Range Rover-gamma (Sport, Evoque, Velar) en niks van dat alles had wat te maken met de Range Stormer. Jammer, maar toch ook begrijpelijk. Overigens kan je het model wat Land Rover meenam naar de NAIAS in 2004 nog zien, want die staat tentoon gesteld in het British Motor Museum in Gaydon.