Wald International verknutselt de nieuwe BMW 7 Serie

De Japanners hadden weer eens wat tijd en plastic over.

De BMW 7 Serie (G12) (rijtest) is op zich al best een indrukwekkende verschijning, maar Wald International gaat een stapje verder. En dan nog een sprong. Ze ontwikkelden een compleet maatpak voor de Siebener en de resultaten zie je op de galleryplaten. Ja, dat rijmt.

De 7 Serie krijgt (zoals gebruikelijk bij Wald) de naam Black Bison Edition en is voorzien van onder andere een compleet nieuwe voorbumper met verticaal geplaatste DRL’s. Het geheel doet zo in het wit een beetje denken aan een Storm Trooper die teveel gezopen heeft en wat LED’s op z’n helm geplakt heeft. Maar ieder zijn voorkeuren natuurlijk. Kijken we verder, dan zien we een soort botte splitter onder de voorbumper en andere sideskirts met witte inserts. Ja, dat rijmt ook.

Aan de achterzijde zien we een soort karikatuur van een M-bumper met een zwarte diffuser. Heb je wel eens van die grappige plaatjes gezien van vrouwen die hun wenkbrauwen heel raar hebben opgetekend? Ok, onthoud dat en kijk nu nog eens naar de oplopende lijnen op de hoeken van de bumpers. Supermooi. Tot slot moeten we nog even de enorme wielen (zelfde ontwerp als op deze Dawn) onder de aandacht brengen. Wald International meldt niks over de grootte, maar ze hebben er geen 17 inch onder gelegd, zo gezegd. Ja, ik wilde nog een keer rijmen.

Vind je er dingen van? Gooi ze in de comments dan!