De reden dat Vandoorne WEL succes gaat behalen

Max, maak eens plaats voor onze zuiderbuur, wil je?

Nu het Formule 1 seizoen aan zijn einde is gekomen, kan Stoffel er met tegenstrijdige emoties op terugkijken. De Belg heeft heel wat progressie geboekt, maar zal nog altijd ontevreden zijn met de prestaties die hun wagen dit jaar leverde. Gelukkig is de deal met Honda inmiddels verscheurd en zullen de krachtbronnen van Renault hen terug naar de top brengen. Wat gaat Stoffel met al deze ontwikkelingen doen?

Het is een situatie waarin de talentvolle coureur zich nog niet eerder in heeft begeven. Wie een blik werpt op de statistieken van zijn carrière zal zien dat de Belg veelal bovenaan in het klassement te vinden is. Dit is ook een van de redenen dat McLaren hem aanvankelijk in hun programma opnam, zodat ze hem niet alleen financieel uit de brand konden helpen, maar hem langzaamaan ook klaar konden stomen voor een potentiële overstap naar de koningsklasse.

Timing is in dit geval Stoffel’s grootste vriend niet. Waar de Belg zich op zijn weg naar de Formule 1 meer dan eens in de kijker reed en schitterende dingen liet zien, werd hij bij zijn overstap naar het Formule 1 team begroet met een kwakkelend McLaren. Dit terwijl ze nog regelmatig met overwinningen naar huis gingen, toen Vandoorne zijn handtekening onderaan het Young Drivers contract zette.

Je kunt echter beargumenteren dat het helemaal niet zo erg is dat Stoffel in zijn eerste volledige seizoen met een bijna hilarische hoeveelheid problemen te maken heeft gehad. Sterker nog, zijn stalmaatje van vorig en volgend jaar begon zijn carrière in de Formule 1 eveneens bij een van de achterblijvers. Alonso voltooide zijn eerste seizoen voor Minardi puntloos. Persoonlijk vind ik het juist sterk als coureurs achteraan moeten beginnen om hun talent tegenover de besten in de wereld te bewijzen.

Juist met het mindere materiaal zien we vaak de meest indrukwekkende dingen. Denk maar eens terug aan Vettel die in een verregend Monza zijn allereerste overwinning scoorde, terwijl de concurrentie links en rechts van de baan vloog. Of aan Verstappen, die zijn Toro Rosso tot tweemaal toe bijna naar het podium reed in zijn eerste seizoen. Zulke momenten tekenen een coureur en geven hem de kans om ons omver te blazen met zijn stuurmanskunsten.

Hoewel Stoffel nog niet tot een podium is gekomen, is hij dit seizoen drie keer de punten in gereden, waarmee hij op nipte afstand van zijn teamgenoot is geëindigd in het klassement. Dat hij Alonso, tweevoudig wereldkampioen, gedurende het jaar nog aardig bij wist te houden spreekt van immense kwaliteiten, zeker gezien de Spanjaard regelmatig het betere materiaal kreeg voorgeschoteld.

Hierom heb ik Stoffel ook bijzonder hoog zitten. Wanneer hij in 2016 werd gevraagd om in te stappen voor een geblesseerde Alonso reed hij koel naar een puntenfinish, terwijl Button de race niet kon voltooien. Hiermee liet hij direct zien dat hij de auto de punten in kan rijden, de druk van het grootste toneel aankan en, als belangrijkste zaak, het team kan dragen wanneer nodig. Dit, in combinatie met zijn meer dan overtuigende verleden, maakt het dat ik geloof dat Stoffel Vandoorne de komende jaren een kracht gaat zijn om rekening mee te houden. Samen met Ocon, Leclerc en, uiteraard, Verstappen gaat hij het voor ons de komende jaren spannend maken.