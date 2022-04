Fast and Furious X gaat natuurkundewetten tarten

Fast and Furious X komt eraan. Popcorn!

Het is al weer meer dan twintig jaar geleden dat de eerste Fast Furious-film uit kwam in de bioscoop. Iedereen met een oude Japanse auto met regenpijp als uitlaat kon vol trots kijken naar de capriolen van Brian O’Conner, Dominic Toretto en de rest van de crew.

De titels die erna kwamen, legden de focus minder op het straatracen. Nee, het tarten van natuurkundewetten en de meest onlogische plots werden samengevoegd in een bruisende cocktail van bikini’s, grote politieagenten (zoals De Steen) en verrassend goed georganiseerde bad guys. Gelukkig kwamen er altijd gave auto’s voorbij om het originele publiek te vermaken.

Fast and Furious X

Het is nu eindelijk tijd voor deel nummer 10! Ja, 10! Dat heeft Universal Studios bekend gemaakt op Twitter. Ze zijn al bezig met de productie en het filmen van het tiende deel van de succesvolle serie.

Qua acteurs is bekend dat Jason Mamoa mee zal doen. Daarnaast zal ook de wonderschone Brie Larson acte de présence geven. Dwayne Johnson zal net als The Rock niet terugkeren. Hij heeft onenigheid met Vin Diesel. Kunnen ze dat niet voor een camera uitvechten?

Maar wacht! Er is meer!

Mocht je trouwens nu al meer Fast & Furious-films wensen, hebben we goed nieuws. Deel 11 is óók al onderweg. Fast X staat gepland om op 23 mei 2023 in premiere te gaan. Fast XI moet volgen in 2024.

Ondanks dat die twee films een einde moet breien aan de reguliere serie, is er nóg een film bevestigd. Dat moet een spin-off worden met enkel vrouwen in de cast. Wanneer die film uitkomt, is nog niet bekend. Maar dan kun je ook een keer je vriendin meenemen naar de bioscoop. Of zij neemt jou mee.

