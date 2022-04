Huh, wat: automaat voor GR Yaris?

Waarom zou je nu in hemelsnaam een automaat in je GR Yaris willen hebben?

Toyota geeft overduidelijk om de petrolheads. Het begon een tijdje geleden met de Toyota Yaris GRMN en de GT86. Nu hebben we een GR Yaris, een GR Supra, GR86 en er komt een GR Corolla aan. Op de GR Supra na hebben ze allemaal een ding gemeen: een fijne old-school handbak.

En zelfs voor die GR Supra is er een oplossing, want Toyota heeft een handbak in de planning voor die BMW Z4 Coupé met extra fabrieksgarantie. Maar wat blijkt, Toyota is bezig met een automaat voor de GR Yaris!

GR Yaris met automaat

Dat bevestigt het doorgaans goed geïnformeerde Japanse Car Watch. Destijds hadden ze de handbak voor de Supra ook al vroeg op de korrel. Het zijn overigens niet alleen geruchten, Toyota is daadwerkelijk al aan het testen met een GR Yaris met automaat in de Toyota Gazoo Racing Rally Challenge. Die auto wordt bestuurd door niemand minder dan Shigeru Hayakawa, de vice-bestuursvoorzitter van Toyota.

Het is wel de bedoeling dat het een ‘leuke’ automaat wordt. Dus met schakelflippers die werken zoals in een raceauto: naar je toe voor opschakelen, van je af voor terugschakelen.

Een ander voordeel is dat de GR Yaris sneller zal zijn, want met de achttraps automaat heb je twee extra versnellingen en het voordeel van kortere overbrengingen. Waarschijnlijk zal de schakeltijd ook iets sneller zijn.

Omzet

De belangrijkste reden is natuurlijk omzet. Met een automaat kan Toyota een stuk interessanter maken. Ondanks dat er veel petrolheads zijn die zweren bij een handbak, schijnen er meer dan voldoende prospects te zijn die een automaat wensen.

Destijds werd de Hyundai i30N enkel geleverd met handbak, maar de automaat heeft de Zuid-Koreanen geen windeieren gelegd. Bij veel andere Hot Hatches is de automaat vaak de enige optie. Wanneer de automaat voor de GR Yaris komt en of deze specifieke versie überhaupt naar Nederland komt, is uiteraard nog niet bekend.

