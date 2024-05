Fast & Furious-acteur valt als een blok voor Honda Civic

De simpele Japanse auto-liefhebber en de Fast & Furious-franchise zijn nooit ver van elkaar verwijderd, zo blijkt nadat een F&F-acteur een nieuwe Honda Civic koopt.

Fast & Furious, ken je die filmreeks nog? Dat was ooit dé film voor liefhebbers van auto’s, autocultuur, straatracen en modificeren. Nu is het een actiefilm waar de grenzen van wat er fysiek mogelijk is niet alleen worden opgezocht, maar keer op keer worden overschreden. Tot het punt waar zelfs mensen overduidelijk dodelijk verongelukken en dan terugkeren wanneer het goed uitkomt voor het verhaal.

John Cena

Wel introduceert F&F steeds nieuwe karakters, waar je voorheen nog nooit van hebt gehoord en binnen één film blijkt de gehele historie van dit karakter belangrijk geweest te zijn. Zo was de antagonist van F9, de negende film (goh) de broer van Dom Toretto waarvan je niet wist dat ‘ie die had. Jakob Toretto was antagonist, maar zit aan het einde van de film toch gezellig zij aan zij met Dom. Waarschijnlijk hadden ze na het vertrek van Dwayne Johnson weer een spierbundel met worstelachtergrond nodig, want de acteur die de rol van Dom’s broer vertolkt is John Cena.

Cena kun je kennen van zijn carrière als WWE-worstelaar, maar ging later de acteerkant op. En dat hij ooit eens in Fast & Furious zou eindigen is ook wel logisch, want hij blijkt ook nog eens een grote autofanaat te zijn. Zijn collectie bestaat uit een hele rits oude muscle cars, waaronder echt liefhebbersspul zoals een Saleen Mustang Parnelli Jones Edition. Ook de Ford GT heeft bij Cena de revue gepasseerd. Naar verluidt heeft hij eentje uit 2006 en hád hij eentje uit 2017, die hij verkocht voordat dat mocht van Ford.

Dagelijks vervoer

Bij dat soort autocollecties denk je dat je voorbij het punt bent dat je een Honda Civic nodig hebt in je leven. John Cena niet. Sterker nog: hij is groot fan van zijn Honda Civic. Wel de Type R, hij heeft een versie uit 2021 in het blauw als dagelijks vervoer. In een podcast deed hij ooit uit de doeken dat hij de Civic geniaal vindt. Handgeschakeld, stabiel, comfortabel en vergeleken met een supercar heerlijk praktisch. De perfecte daily driver voor een liefhebber.

Upgrade

Welnu, toch verkoopt John Cena zijn Honda Civic Type R. Voor een hele simpele reden: hij is verliefd geworden op het jongere zusje van de Civic FK8 die hij had. Hij bracht zijn felblauwe Civic naar de dealer voor een beurt en die hadden de opvolger, de FL5, staan. “En toen werd ik verliefd”, aldus Cena op X. Dus bij deze is hij eigenaar van de nieuwste Honda Civic, maar dan in het wit.

Zo zie je maar weer, zelfs een excentrieke autocollectie is niet compleet zonder een simpele auto die je dagelijks kan gebruiken voor al je taken.