Ford klaagt WWE-superster aan vanwege verkoop Ford GT

Je moet het maar durven.

Een fittie is losgebarsten in Amerika. John Cena, een grote naam in de wereld van het nepworstelen, wordt daar aangeklaagd door Ford. De kleerkast was namelijk een van de gelukkigen die een nieuwe Ford GT mocht kopen van de Blue Oval, maar kort na deze aankoop heeft hij de bolide alweer verkocht. Uiteraard ging dit laatste gepaard met dikke winst. Op zich niks geks in de autowereld van vandaag de dag, het gebeurt immers om de haverklap met exotische speciaaltjes. Zolang de markt maar denkt dat die auto’s altijd in waarde zullen stijgen, zijn ze bijna net zo gewild als virtuele muntjes.

Hoewel sommige fabrikanten zoals bijvoorbeeld Porsche net doen alsof ze niet blij zijn met het feit dat klanten hun auto’s ‘flippen’, onderneemt Ford daadwerkelijk actie. Cena heeft namelijk een contract getekend dat hem verplichtte de auto minimaal 24 maanden in zijn bezit te houden, waar John zich overduidelijk niet aan gehouden heeft. Ford claimt hierdoor ook schade opgelopen in termen van merkwaarde en goodwill bij het grote publiek en sleept Cena voor de rechter.

Je zou wellicht verwachten dat Cena zich verweerd tegen de aantijgingen, maar nee! John geeft aan alle begrip te hebben voor het standpunt van Ford en wil graag met het merk samenwerken om de schade te repareren. Eens afwachten of Ford daar mee genoegen neemt, of dat ze via de rechtszaal een Attitude Adjustment uitvoeren bij de worstelaar. Vind jij het wel strak dat Ford deze stap zet, of komt de Blue Oval nu toch een beetje over als een zeiksnor? Laat het weten, in de comments!

Hieronder check je ook nog een filmpje van de worstelaar en Cena in betere tijden:

Bedankt Sweder voor de tip!