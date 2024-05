Villa van 2,6 miljoen in Laren heeft toffe auto’s voor én in de garage

Wees net zo’n grote autoliefhebber als de vorige eigenaar in deze villa van 2,6 miljoen euro in Laren.

We hebben weer een prachtig huis voor jullie! Uiteraard zijn wij geen makelaars, maar dat sommige huizen uitstralen dat het goed met je gaat snappen wij ook wel. Zoals dit optrekje in Laren.

Huis in Laren

En niet lekker tussen de dagelijks langsbrullende Lambo’s aan de brink, nee, die andere Laren. Tussen Zutphen en Hengelo. Lekker in het oosten van het land dus, niet in het Gooi. Dat betekent ook dat je ruimte zat hebt, zo blijkt door de enorme leegte waarin deze villa met 353 vierkante meter woonruimte is geplempt. En je perceel is werkelijk gigantisch: 22.385 vierkante meter!

Je krijgt in ieder geval genoeg ruimte, want al die ruimte is verdeeld over ‘slechts’ zeven kamers, waarvan drie slaap- en twee badkamers. De gebruikte stijl is erg modern en ietwat zakelijk, maar het past wel bij de algehele stijl van de woning. Je hebt een schitterend uitzicht en veel licht binnen door gigantische ramen. We hemelen het een beetje op, want al dit mag wel voor 2.650.000 euro(!).

Garage

Goed, de link met auto’s. Als je op de oprit kijkt zou je denken dat we dit huis onder de aandacht brengen omdat er toevallig een MINI Cooper en een Porsche 911 op de oprit staan. Nou wil ondergetekende niet pretenderen dat een 911 niks speciaals is, maar bij een huis van 2,6 miljoen euro verwacht je niet minder.

Nee, de echte verrassing komt in de garage van dit huis in Laren. Ook al is de deur er niet hoog genoeg voor, er zou in theorie een Scania passen. Of twee heel ruim geparkeerde sportwagens. En wat voor sportwagens! Wederom, een Boxster zie je nog wel eens, maar er is ook voor stijl en ietwat uniek gekozen middels een Wiesmann Roadster. Deze ietwat exotische Duitse sportwagen is voor de fijnproever en valt eigenlijk bijna uit de toon met de stijl van het huis. Maar het toont wel aan dat de vorige eigenaar wel van auto’s hield.

En de nieuwe eigenaar? Dat kan jij zijn. Dit lekkere ruime plekje in de weiden van Laren kan dus van jou zijn als je dik betaalt. Check hier alle foto’s op Funda.