Fatbikes zijn juist hartstikke veilig. Aldus de minister…

Aldus de minister van Verkeer. Die zegt dat fatbikes veiliger zijn dan gewone fietsen. Snap jij het nog?

Heren, dames en iedereen met een fatbike, we hebben breaking news uit Den Haag. Minister Barry Madlener (PVV) zit met een probleem zo groot als de banden van een fatbike zelf. Politici, agenten en dokters schreeuwen om actie tegen die “monstertrucks van de fietspaden.” Maar Barry? Die zit vast. Want ja, hoe ga je nou regels maken die alleen fatbikes aanpakken zonder heel e-bike-land mee te sleuren?

Het zit zo: aparte regels voor fatbikes? Kansloos, zeggen de experts. Als je gaat klooien met banddikte of zadelhoogte, lachen de fietsfabrikanten je keihard uit en komen ze morgen met een loophole op wielen. En een algemene helmplicht of minimumleeftijd? Nee joh, dan moet je ook die 85-jarige op zijn elektrische Batavus verplicht een helm opzetten. Dat willen we toch niet?

Fatbikes zijn juist hartstikke veilig. Aldus Barry

Dus, wat doet Barry? Hij tovert een rapport uit zijn fietstas waarin staat dat fatbikes eigenlijk niet eens zo onveilig zijn. Wat? Ja, serieus. Die dikke banden? Die zorgen voor stabiliteit. Dat lage zadel? Ideaal om snel met je voeten aan de grond te kunnen. Dus technisch gezien is een fatbike misschien wel veiliger dan je gemiddelde stadsfiets die uit elkaar trilt op een verkeersdrempel.

Het probleem zit ‘m volgens het rapport in hoe mensen die dingen gebruiken. Denk aan een groep pubers die met z’n vieren op zo’n fiets hangen, terwijl ze proberen een Insta-story te maken. Of het illegaal opvoeren van de motor, waardoor je ineens naast een Tesla op de snelweg staat. Daar moet je wat aan doen, zegt het rapport. Logisch.

Maar ja, Barry moet een balans vinden. De Tweede Kamer wil geen regels die álle e-bikers raken. Dus nu zit onze minister te brainstormen over een oplossing die iedereen tevreden houdt. Succes ermee, Barry. Ondertussen blijven die fatbikes vrolijk rondrijden, met dikke banden én dikke discussies als gevolg.