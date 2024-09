Fatbikes zorgen voor meer ongelukken

De cijfers laten nu zien, het aantal ongelukken met fatbikes stijgt.

Of die ongelukken ook zouden gebeuren als die puber op een gewone fiets zat? Het valt te betwijfelen. In het ziekenhuis belanden steeds vaker slachtoffers van een ongeluk met de o zo populaire elektrische fiets.

In de periode april tot en met juni van dit jaar waren er al 115 gevallen waarbij het slachtoffer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. In bijna de helft van die gevallen gaat het om een kind tussen de 12 en 15 jaar oud. Daarover bericht kenniscentrum VeiligheidNL.

Fatbikes ongelukken

Het aantal ongelukken met fatbikes is stijgende. In januari, feburari en maart dit jaar waren er nog 25 ongevallen waarbij de bestuurder in het ziekenhuis belandde. Terwijl dat aantal in 2023 uitkwam op ‘slechts 75’. Er zit duidelijk een stijgende lijn in.

De veroorzakers van die ongelukken hebben niet alleen zichzelf ermee, maar bijvoorbeeld ook een automobilist. De elektrische fiets raast, al dan niet opgevoerd, door het verkeer. Snelheden waar automobilisten soms geen rekening mee houden, want je verwacht geen tweewieler met snelheden tussen de 40 en 50 km/u over een fietsbaan. Dan is de zijkant van een auto koppen als het misgaat héél hard.

De ontwikkelingen gaan hard, dus de cijfers zijn zeker niet compleet. De ene organisatie roept op tot een strengere overheid, de ander roept op tot betere handhaving. Feit is dat veel fatbikes al illegaal rondrijden. In principe is de fiets zelf niet illegaal, maar het opvoeren wel. Dat laatste is zo vanzelfsprekend als chameleon folie op een Golf GTI.

Deze week stemt de Tweede Kamer over een motie om een minimumleeftijd en helmplicht in te stellen voor fatbikes. Dat moet niet alleen ongevallen tegengaan op een fatbike, maar kan ook een afschrikwekkend effect hebben. Met een helmplicht is het bovendien makkelijker handhaven. Je kunt niet altijd zien of ze opgevoerd zijn, maar als de berijder geen helm draagt is het meteen duidelijk.

De uitdaging voor het kabinet is het bedenken van een wet om dit mogelijk te maken. Het is moeilijk onderscheid maken tussen een fatbike en een e-bike. Wat VeiligheidNL betreft is het niet zo moeilijk, ze vinden kinderen onder de 16 jaar niet op een e-bike zouden mogen rijden.