Helmplicht voor een elektrische fiets met dikke banden, dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer.

Hét nationale probleem van dit moment is niet stikstof, is niet de huizenmarkt, is niet asiel. Nee, de fatbike dames en heren. Die ondingen die met een bloedgang door je dorp of stad razen. Als automobilist is het oppassen geblazen, voor je weet zitten die onverzekerde krengen in je deur. De omgekeerde wereld, maar jij als verzekerde moet het gaan oplossen met zo’n tiener, behalve als deze illegaal is gepimpt.

Fatbike opvoeren

Enfin, we zijn ze liever kwijt als rijk. De politiek ook, de vraag is nog even hoe ze dit gaan aanpakken. Een opgevoerde fatbike is sowieso al illegaal, handhaving is echter vrij lastig. Een goede oplossing is een helmplicht voor een elektrische fiets met dikke banden. Kijk, zo kan een agent meteen zien of iemand op een fatbike in overtreding is of niet. Daarnaast wil de Tweede Kamer een minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een fatbike.

Een fatbike is niets meer dan een elektrische fiets met dikke banden en een tof uiterlijk. Het grote verschil met de traditionele elektrische fiets is dat de fatbikes soms al af-fabriek in opgevoerde vorm naar Europa komen, of bijvoorbeeld uitgerust met een gashendel. Daardoor lopen die dingen veel harder dan de toegestane trapondersteuning tot 25 km/u.

Met de nieuwe overheidscampagne ’t Kan hard gaan” brengt de overheid de gevaren van een opgevoerde e-bike onder de aandacht. We hadden liever gezien dat de overheidscampagne werd gelanceerd met de kreet “Blijf weg van de fatbike, ik herhaal, blijf weg van de fatbike”. Had veel beter gewerkt, ik garandeer het je. De fatbike mag wel blijven, maar dat flauwekul met opvoeren mot maar eens afgelopen zijn.

Naar aanleiding van de Tweede Kamer zijn coalitiepartijen VVD en NSC begonnen met het maken van een voorstel. Coalitiepartner PVV zegt het voorstel te gaan steunen. Nu te hopen dat Den Haag er een beetje gas op geeft (pun intended), zodat de fatbike terreur in Nederland snel aangepakt kan worden. Waarvan akte.

Maar gelukkig kan je op een Fat bike geen andere banden zetten zodat het geen ‘FAT’ bike meer is.. Oh wacht, dat kan wel, zoals de heren van Bright dan weer laten zien..

Dit Fat Bike probleem is niet zomaar uit de wereld. Want na de elektrische step werd het de Fat Bike en straks wordt het gewoon de normale E-bike. De Fietsersbond gaat het nog druk krijgen met lobbyen de komende tijd.